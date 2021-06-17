Арахамия просит заменить Кузьмина в ВСК, которая изучает противоправную деятельность против Украины

Кузьмина просят убрать с новой ВСК. Фото: ОПЗЖ

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обратился к "ОПЗЖ" с просьбой заменить нардепа Рената Кузьмина во ВСК по расследованию возможных противоправных действий представителей государственной власти, которые способствовали нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности и несли угрозу нацинтересам и безопасности.

"К сожалению, учитывая вопросы безопасности предостережения в ходе предметной подготовки к работе ВСК по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины, не считаем возможным работать, имея заместителем председателя ВСК господина Рената Кузьмина", говорится в документе, который обнародовала председатель ВСК Марьяна Безуглая в Facebook.

Обнародованный документ подписан Арахамией.

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В ВСК состоят 11 нардепов. Ее создали 19 мая, решение приняли 252 нардепа. Задачей ВСК является изучение фактов "о возможном предоставлении России помощи в противоправной деятельности против Украины, а также выявления и предупреждения угроз суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной экономической или информационной безопасности Украины". Целью комиссии является установление фактов таких действий.