Арахамия прокомментировал увольнение Степанова

Кандидатов на замену Степанову рассматривают, говорит Арахамия. Фото: Reuters

Парламентская фракция "Слуга народа" обсудит вопрос увольнения министра здравоохранения Максима Степанова в мае. Об этом сказал председатель фракции Давид Арахамия.

"У нас будет обсуждение этого вопроса где-то в десятых числах мая", - цитирует "слугу" "Інтерфакс-Україна".

Арахамия заявил, что он "относится к кандидатуре Степанова положительно". В то же время сказал: "Учитывая серию провальных обещаний по плану вакцинации, должны быть приняты решения".

"Возможно, это будет просто предупреждение. Я не знаю, насколько роковым оно может быть", - отметил нардеп.

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На должность министра рассматривают "некоторые кандидатуры", в частности главного санитарного врача Виктора Ляшко.

Фамилии возможных кандидатов нардеп назвать отказался.

"Я не могу вам сказать, поскольку в этом случае две недели будут перемывать кости бедным этим кандидатам", - сказал Арахамия.

Председатель фракции также спрогнозировал несколько кадровых ротаций в Кабинете министров.

В Верховной раде собрали более 150 подписей депутатов за проведение внеочередного заседания ВР, чтоб говорить об отставке Степанова. Отставка Максима Степанова - вопрос времени, возможно, нескольких месяцев или меньше, сообщали СМИ со ссылкой на собеседника в окружении президента Владимира Зеленского.