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вторник, 27 апреля 2021 09:39

Степанова отправят в отставку - СМИ

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Степанова отправят в отставку - СМИ
Максим Степанов больше года руководит Минздравом. Фото: @maksym.stepanov.official

Министра здравоохранения Максима Степанова планируют отправить в отставку. Об этом пишет "РБК-Україна" со ссылкой на источник в руководстве фракции "Слуга народа".

"Такие планы были, но пока их отложили. Он проводил работу с депутатами, но это бы не повлияло, потому что все равно за его отставку точно было бы 226 голосов. Но могло не быть 226 "за" нового министра. Потому что за него не проголосовала бы оппозиция", - сказал собеседник.

А вероятный сменщик Степанова в должности не хотел бы работать в статусе только и.о. Имя кандидата пока не раскрывают.

Источник в окружении президента Владимира Зеленского сказал, что отставка Степанова - вопрос времени, "возможно пары месяцев или меньше".

"У президента на личном уровне нет к Степанову хорошего отношения. Он не выполнил очень много обещаний. Уже видно, что план вакцинации провален. Пока все упирается в кандидатуру нового министра, ее ищут", - объяснил источник.

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Кандидатура главного санитарного врача Виктора Ляшко не рассматривается.

Оба источника сайта отрицают возможность отставки министра к майским праздникам.

Между тем народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил в Telegram, что Офис президента хочет отправить Степанова в отставку на внеочередном заседании парламента в четверг.

За последние сутки в Украине обнаружили 7915 новых больных коронавирусом. Умерли 432 пациента.

Наибольшее количество инфицированных зарегистрировано в Киеве, Полтавской, Донецкой, Одесской и Запорожской областях.

За сутки вакцинировались 11 100 украинцев. В общем прививки получили 539 126 человек.

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Дата
27
апреля

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