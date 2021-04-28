В Раде хотят говорить об отставке Степанова

Вопрос отставки Степанова спикер должен внести в повестку дня, заявили инициаторы внеочередного заседания. Фото: @maksym.stepanov.official

В Верховной Раде собрали более 150 подписей народных депутатов за проведение внеочередного заседания Верховной Рады, чтобы говорить об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом в Facebook сообщила депутат от "Голоса" Александра Устинова.

"Спасибо каждому депутату, кто поставил подпись. Не пошел на договорняки с совестью - а поверьте многим звонили и предлагали "помочь в округе", спрашивали "что надо" -, а поставил подпись", - написала парламентарий.

Теперь Верховная Рада должна рассмотреть вопрос отставки Степанова, а спикер Дмитрий Разумков поставить его в повестку дня, заявила Александра Устинова.

"На совести Степанова тысячи смертей украинцев. Проваленное тестирование. Закупка защитных костюмов для врачей на 40 процентов дороже. Отсутствие вакцин от ковида.

Именно из-за его бездействия сегодня ежедневно умирает полтысячи украинцев. Поэтому этот человек должен не то, что уйти с должности, а сесть в тюрьму.

Но самое малое, что мы сегодня можем сделать как депутаты, это - уволить министра. Остальное - это дело правоохранительных органов", - написала депутат.

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Отставка Максима Степанова - вопрос времени, возможно, нескольких месяцев или меньше, сообщали СМИ со ссылкой на собеседника в окружении президента Владимира Зеленского.