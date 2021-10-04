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Арахамия оплатил перелет журналисткам, которых Укрзализныця пересаживала из-за "слуг"

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Арахамия оплатил перелет журналисткам, которых Укрзализныця пересаживала из-за &quot;слуг&quot;
Депутата возмутила история с Укрзализныцей. Фото: Facebook-страница Арахамии

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия оплатил билеты на самолет в Киев журналисткам Ольге Москалюк и Анне Стешенко, которых пересадили из вагона Укрзализныци из-за поездки нардепов "слуг" в Трускавец.

Об этом Арахамия сообщил в понедельник в Facebook.

"Нас эта история возмутила не менее, чем вас. Мы не просили никого пересаживать, драить для нас вагоны и застилать постель. Мы, как и вы, против показухи и чтобы пассажиров делили на людей и депутатов.

Я говорил об этом с журналистками в Трускавце. Хотя в этом и нет нашей вины, но мы договорились, что обратно в Киев они полетят самолетом со мной. А билеты оплачу я. Чтобы быстрее добраться домой и избавиться от неприятных воспоминаний", - заявил нардеп.

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Также Арахамия обратился к Укрзализныце, "чтобы это был последний случай, когда устраивают специальные условия".

"Мы ездим в поездах. Видим состояние вагонов и знаем, что в купе и в плацкарте каждый сам себе стелет. Поэтому давайте без показухи, за которую потом отдуваться нам", - резюмировал "слуга".

30 сентября журналистов во время поездки из Киева в Трускавец начальник поезда просил пересесть из вагона, в котором были нардепы от "Слуги народа". Объяснил, что Укрзализныця продала дважды одни и те же билеты.

1-2 октября в Трускавце проходило "большое заседание" фракции "Слуга народа", которое посещал президент Владимир Зеленский.

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