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суббота, 01 января 2022 13:25

"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук

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&quot;Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку&quot; - Рыбачук
Олег Рыбачук: "В парламенте уже выработался определенный алгоритм. Монобольшинства нет, есть два сателлита – олигархические группы "За будущее и Доверие". Фото: Тарас Подолян

В партии "Слуга народа" думают о возвращении к старой избирательной системе – мажоритарке. Об этом в интервью Gazeta.ua сказал глава общественной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.

"Слугам народа" становится все труднее или почти невозможно победить на следующих выборах. Хотят развернуть избирательную реформу от пропорциональной с открытыми списками. Это не выручит. Мажоритарщики никогда не будут надежным строительным материалом. Лепились под любую власть, но так же легко изменяли. В приватных разговорах Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку", - отметил он.

По его словам, о досрочных выборах речь не идет. Перевыборы выгодны оппозиции.

"Сейчас в Верховной Раде есть устраивающая их конструкция. В парламенте уже выработался определенный метод. Монобольшинства нет, есть два сателлита – олигархические группы "За будущее" (связывают с олигархом Игорем Коломойским. - Gazeta.ua) и "Доверие" (связывают с аграрными олигархами Андреем Веревским и Юрием Косюком. -Gazeta.ua). Чтобы принимать важные законы и решения, Зеленскому они нужны. Поэтому выбрал выборочный путь – объявляют войну какому-нибудь одному оппоненту и дальше будут пытаться договориться", - добавил Рыбачук.

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Он считает, что если депутаты вернут мажоритарку, это смотрит против них.

"Это будет 300 политических самоубийц. Люди будут понимать, что именно у этих депутатов нет шансов честно выиграть. Хотят пролезть через мажоритарку. "Слуги народа" ничего не сделали для построения партии. Остается виртуальной. Не пустила корни по городам, областям, молчу уже о селах. Нет идеологии, время потеряли. Команда Зеленского хочет убедить нас, что на следующем цикле нужно еще раз их выбрать, потому что должны реализовать обещания. Но запрос идет на компетентность. Это вызов для политиков. И когда на телешоу нам будут пытаться продать очередную "фишечку", "умную силу", будем требовательнее", - подчеркнул Рыбачук.

Президент Владимир Зеленский, как и его предшественник Петр Порошенко, обещали ввести открытые списки. Однако сейчас в Верховной Раде пытаются вернуть мажоритарную систему выборов в парламент. Заявление опубликовали 30 общественных организаций, среди которых "Честно", Фонд DEJURE, Центр противодействия коррупции, "Автомайдан". 17 декабря нардепы из группы "За будущее" зарегистрировали законопроект, отсрочивающий действие Избирательного кодекса. А глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уже сделал заявление о том, что подобная инициатива может набрать 300 голосов.

В 2019 году парламент принял Избирательный кодекс, предусматривающий выборы по открытым спискам. Это значит, что избиратели, а не партии решают, кто должен попасть в Раду, заявляют активисты.

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