Апелляционный суд отказал Пашинскому – он остается под стражей

Апелляционный суд не изменил меру пресечения экс-нардепу Сергею Пашинскому. Он останется под стражей до 4 декабря.

Соответствующее решение было принято на заседании 18 октября.

"Апелляционную жалобу... в интересах Пашинского Сергея Владимировича оставить без удовлетворения", - объявила судья.

Решение суда обжалованию не подлежит.

"Это не мой арест, а поражение всей судебной системы... Я не жертва, я - символ этого беззакония", - заявил Пашинский.

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4 октября следователи ГБР сообщили о подозрении народному депутату Верховной Рады 5-8-го созывов Сергею Пашинскому в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения. Речь идет о Вячеславе Химикусе, в которого Пашинский стрелял 31 декабря 2016-го в селе Хлепча Васильковского района Киевской области.

Суд взял его под стражу до 4 декабря.