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среда, 09 февраля 2022 17:01

Януковичу объявили новое подозрение

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Януковичу объявили новое подозрение
Янукович скрывается в России. Фото: Reuters

Виктору Януковичу сообщили о подозрении в подстрекательстве к дезертирству.

Об этом заявили Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора.

По данным следствия, 23 февраля 2014-го Янукович был на территории одной из воинских частей Черноморского флота Российской Федерации в Гагаринском районе города Севастополя.

Там подстрекал военнослужащих Управления государственной охраны к дезертирству.

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В результате таких действий бывший заместитель начальника Управления государственной охраны – начальник Службы безопасности президента незаконно покинул службу и уехал в Российскую Федерацию.

ГБР не называет фамилию. Тогда в этой должности был Константин Кобзарь.

В ближайшее время будет ходатайство об избрании Януковичу меры пресечения заочно.

Уголовная статья "Дезертирство" предусматривает лишение свободы от двух до пяти лет.

5 января Киевский апелляционный суд вернул уголовное производство с жалобой Януковича на приговор по делу о госизмене в Оболонский районный суд города Киева.

В 2019 году суд заочно признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Тюремный срок начнут отсчитывать после ареста.

Янукович находятся в розыске. После Революции достоинства сбежал в Россию.

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Дата
09
февраля

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