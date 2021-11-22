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Януковичу напомнили, что в Украине его ждет 13 лет тюрьмы

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Януковичу напомнили, что в Украине его ждет 13 лет тюрьмы
Януковича приглашают в украинскую тюрьму. Фото: Украинская правда

Виктору Януковичу, который убежал из страны, напомнили, что на родине его ожидают 13 лет тюрьмы.

"Может ли кто-то, пожалуйста, сказать Виктору Януковичу, который скрывается в России, что 13 лет тюрьмы сами себя не отсидят", — написали на официальном аккаунте Украины в Twitter.

Это стало реакцией на публикацию пресс-секретаря Януковича, который уже на следующий день после Дня достоинства и Свободы написал очередное письмо.

В манипулятивном тексте Янукович спрашивает сам себя: "когда мирная Украина прекратила свое существование, став воюющей страной?"

Янукович называет Украину "источником нестабильности в Европе", откуда "вынуждены бежать миллионы граждан", которые "спасаются от нищеты".

Он также заявил, что война превратила Украину в "беднейшую и нестабильную страну на континенте".

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21 ноября 2013 г. президент Виктор Янукович приостановил переговоры об ассоциации с Европейским Союзом. Вечером в Киеве на майдан Незалежности вышли недовольные таким решением студенты. Это стало началом революции достоинства, которую в первые недели называли Евромайданом.

Gazeta.ua собрала для вас фотографии из собственного архива самой драматичной зимы в истории современной Украины.

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