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воскресенье, 21 ноября 2021 17:21

Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
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94 дня продолжалась Ревоюция достоинства. В восьмую годовщину Майдана вспоминаем события самой драматической зимы в истории современной Украины. Gazeta.ua предлагает 100 фотографий из собственного архива того времени.

24 ноября 2013 года. Сторонники ассоциации Украины с Евросоюзом собрались на майдане Независимости в Киеве
Фото: Сергей Старостенко
24 ноября 2013 года
24 ноября 2013 года
24 ноября 2013 года
24 ноября 2013 года

21 ноября 2013 года президент Виктор Янукович приостановил переговоры об ассоциации с Европейским Союзом. Вечером в Киеве на майдан Независимости вышли недовольные решением студенты. Это стало началом Революции достоинства, которую в первые недели называли Евромайданом.

Около 1 тыс. человек остались ночевать в центре столицы. К утру термин "Евромайдан" стал трендом Twitter. Митинги с требованием продлить курс на евроинтеграцию начали собираться по всей стране.

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24 ноября в Киеве на Народное Вече вышли около 100 тыс. участников, во Львове – почти 20 тыс. Также в эти дни продолжались массовые акции в Луганске, Днепропетровске, Харькове, Донецке, Одессе, Черкассах и других городах.

В ночь на 30 ноября на майдане Независимости силовики разогнали демонстрантов. Около 4:00 спецподразделение "Беркут" начало выжимать активистов - били дубинками и ногами. Операцию назвали "расчисткой территории для установки новогодней елки".

1 декабря в центре Киева вече собрало от 500 тыс. до 1 млн человек. Люди заняли площадь Независимости и возвели баррикады, чтобы предотвратить повторение разгона.

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11 декабря ночью спецназовцы снова попытались разогнать протестующих. Впервые за несколько сотен лет колокола Михайловского собора забили тревогу.

16 января 2014 года в Верховной Раде с нарушением регламента приняли 10 законов, направленных на сужение конституционных прав и свобод граждан. Через три дня в Киеве на вече собралось несколько десятков тысяч митингующих. Мирная акция против "Законов о диктатуре" переросла в жесткое противостояние с милицией и внутренними войсками. Активисты попытались штурмовать границу охраны в правительственный квартал. В схватке сгорел автобус "Беркута", а самих бойцов забросали камнями и петардами.

22 января 2014-го во время противостояний на ул. Михаила Грушевского убили из огнестрельного оружия Сергея Нигояна и Михаила Жизневского. Получили ранения и скончались на следующей неделе в больницах Роман Сеник и Александр Бадера. В лесополосе в Бориспольском районе Киевской области нашли тело Юрия Вербицкого, похищенного из больницы.

18-20 февраля погибли более сотни протестующих и несколько тысяч травмировали.

В ночь с 21 на 22 февраля Янукович с ближайшим окружением скрылся из Украины. Выехал сначала в Харьков. Пытался устроить съезд своих сторонников и соратников из восточных регионов. Не удалось. Поэтому Янукович и члены его правительства бежали в Россию.

22 февраля Верховная Рада поддержала постановление о самоустранении Януковича с поста президента. Выборы главы государства назначили на 25 мая 2014 года.

В январе 2019 года Януковича заочно приговорили к 13 годам тюрьмы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны. Бывший президент продолжает скрываться в России.

21 ноября в Украине отмечают День достоинства и свободы в честь начала в этот день оранжевой революции 2004-го и Революции достоинства 2013 года. Соответствующий указ президент Петр Порошенко подписал 13 ноября 2014 года.

Праздник является преемником Дня свободы, который отмечался 22 ноября в 2005-2011 годах в честь оранжевой революции. Его упразднил указом президент Виктор Янукович.

Автор: Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО, Тарас ПОДОЛЯН, Эльдар САРАХМАН, Ольга КАМЕНЕВА, Ярослав ТИМЧИШИН, Андрей ЖИГАЙЛО
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Дата
21
ноября

8 лет назад студенты студенты вышли против власти

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