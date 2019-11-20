Януковича перестал поддерживать, когда вышел из Партии регионов - Разумков

"Там были достойные люди. Были специалисты, которые почему-то в один момент стали не нужны после того, как политическая сила пришла к власти", - Разумков. ФОТО: УНИАН

Спикер Верховной Рады, депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков перестал поддерживать Виктора Януковича как политика после выхода из Партии регионов в 2010 году.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Если бы я поддерживал, то я бы остался в той политической силе".

Разумков был членом Партии регионов, один раз участвовал в местных выборах.

На президентских 2010 голосовал за Януковича.

"У меня в то время, пожалуй, сыграло ключевую роль не кто больше нравился, а сыграл, знаете, внутренний протест. Потому что в Киеве ты или поддерживал Ющенко, или ты, говоря русским языком, был "изгоем".

Политику Януковича во время пребывания в партии поддерживал, потому что "было много идей, много людей в этой политической силе, которые заслуживали уважения".

"В 2010 году вышел из Партии регионов. У меня было разочарование в тех процессах, которые начали происходить. То есть задекларированная позиция и то, что происходило с командой, которая прилагала усилия в те времена, когда Партия регионов ... Сейчас не о Януковиче, а о партию регионов, которая прошла все выборы, многие из них были в оппозиции, а после этого они стали не нужны и были выброшены на помойку.

Там были достойные люди. Были специалисты, которые почему-то в один момент стали не нужны после того, как политическая сила пришла к власти. Это неправильно, это приводит к катастрофическим процессам как внутренним, так и внешним. И это привело, пожалуй, к тем результатам, которые мы увидели".

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Евромайдан, говорит, поддерживал: "Особенно после того, как стали происходить вещи, которых не должно быть в европейском государстве".

До 2012 Разумков работал с политиком Сергеем Тигипко.

"Я был членом штаба и во время президентских выборов (Тигипко баллотировался в 2010 — Gazeta.ua), и в технологической группе работал. После этого я фактически выполнял функции руководителя протокола, вице-премьера. После этого еще было построение партии "Сильная Украина".

Слияние "Сильной Украины", которую возглавлял Тигипко, с Партией регионов не поддерживал. Перестал с ним работать, когда Тигипко ушел в бизнес.

Дмитрий Разумков попал в парламент по партийному списку "Слуги народа". 29 августа стал председателем Верховной Рады, получив 382 голоса депутатов.