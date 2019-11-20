Януковича перестал поддерживать, когда вышел из Партии регионов - Разумков

 
Ексклюзивы
1/5
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - рыбаки дают неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - рыбаки дают неутешительные прогнозы
Просмотров: 0
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1620
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1683
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1152
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11394
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 1035
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1116
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5922
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1917
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1116
Фото
Все фото
5
20
3
11
10
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
На нового руководителя Полтавской ОГА местные активисты возлагают большие надежды
На нового руководителя Полтавской ОГА местные активисты возлагают большие надежды
Разумков &quot;сделал&quot; Киву
Разумков "сделал" Киву
&quot;Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие&quot;: как &quot;Слуга народа&quot; съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
&quot;Слуги народа&quot; собрались на партийный съезд: фото
"Слуги народа" собрались на партийный съезд: фото
Видео
Все видео
Порошенко вернулся в Украину, когда узнал о подозрении
Порошенко вернулся в Украину, когда узнал о подозрении
"Несколько приемов" - олимпиец Беленюк показал, как отбиваться от Ляшко
"Несколько приемов" - олимпиец Беленюк показал, как отбиваться от Ляшко
В сети появилось видео с встречи экс-советника Трампа и помощника Зеленского
В сети появилось видео с встречи экс-советника Трампа и помощника Зеленского
Верховная Рада рассматривает во втором чтении проект бюджета. ОНЛАЙН
Верховная Рада рассматривает во втором чтении проект бюджета. ОНЛАЙН
Соколова - Коломойскому: "Убирайтесь к Путину в Россию"
Соколова - Коломойскому: "Убирайтесь к Путину в Россию"
Интервью
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1620
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1143
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1152
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1386
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 4059
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2019
Просмотров: 801
Мед на дивані
Тягнемо великий алюмінієвий бідон. Володька крекче: — Ох і важкий, зараза. Цікаво, що там? — Мед, — кажу коротко, щоби не ...
среда, 20 ноября 2019 10:37

Януковича перестал поддерживать, когда вышел из Партии регионов - Разумков

  Комментировать
Януковича перестал поддерживать, когда вышел из Партии регионов - Разумков
"Там были достойные люди. Были специалисты, которые почему-то в один момент стали не нужны после того, как политическая сила пришла к власти", - Разумков. ФОТО: УНИАН

Спикер Верховной Рады, депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков перестал поддерживать Виктора Януковича как политика после выхода из Партии регионов в 2010 году.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Если бы я поддерживал, то я бы остался в той политической силе".

Разумков был членом Партии регионов, один раз участвовал в местных выборах.

На президентских 2010 голосовал за Януковича.

"У меня в то время, пожалуй, сыграло ключевую роль не кто больше нравился, а сыграл, знаете, внутренний протест. Потому что в Киеве ты или поддерживал Ющенко, или ты, говоря русским языком, был "изгоем".

Политику Януковича во время пребывания в партии поддерживал, потому что "было много идей, много людей в этой политической силе, которые заслуживали уважения".

"В 2010 году вышел из Партии регионов. У меня было разочарование в тех процессах, которые начали происходить. То есть задекларированная позиция и то, что происходило с командой, которая прилагала усилия в те времена, когда Партия регионов ... Сейчас не о Януковиче, а о партию регионов, которая прошла все выборы, многие из них были в оппозиции, а после этого они стали не нужны и были выброшены на помойку.

Там были достойные люди. Были специалисты, которые почему-то в один момент стали не нужны после того, как политическая сила пришла к власти. Это неправильно, это приводит к катастрофическим процессам как внутренним, так и внешним. И это привело, пожалуй, к тем результатам, которые мы увидели".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Нормальная рабочая обстановка" - Разумков о конфликтах с Богданом

Евромайдан, говорит, поддерживал: "Особенно после того, как стали происходить вещи, которых не должно быть в европейском государстве".

До 2012 Разумков работал с политиком Сергеем Тигипко.

"Я был членом штаба и во время президентских выборов (Тигипко баллотировался в 2010 — Gazeta.ua), и в технологической группе работал. После этого я фактически выполнял функции руководителя протокола, вице-премьера. После этого еще было построение партии "Сильная Украина".

Слияние "Сильной Украины", которую возглавлял Тигипко, с Партией регионов не поддерживал. Перестал с ним работать, когда Тигипко ушел в бизнес.

Дмитрий Разумков попал в парламент по партийному списку "Слуги народа". 29 августа стал председателем Верховной Рады, получив 382 голоса депутатов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Януковича перестал поддерживать, когда вышел из Партии регионов - Разумков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
ноября

Художник стал миллионером

Самое читаемое
Фильм ужасов в квартире: мужчина и женщина зарезаны, их сын - в петле
Фильм ужасов в квартире: мужчина и женщина зарезаны, их сын - в петле Просмотров: 46495
5 продуктов, которые нельзя есть натощак
5 продуктов, которые нельзя есть натощак 1 Просмотров: 23184
Идеальная попа и маленькая грудь: ангел Victoria&#039;s Secret обнажилась в новом фотосете
Идеальная попа и маленькая грудь: ангел Victoria's Secret обнажилась в новом фотосете
8
 Просмотров: 14922
Деми Роуз засмеяли пользователи из-за неудачного дефиле
Деми Роуз засмеяли пользователи из-за неудачного дефиле
4
 Просмотров: 13437
Порнозвезды устроили горячую фотосессию в военном музее
Порнозвезды устроили горячую фотосессию в военном музее
6
 Просмотров: 8712
Политика
Зеркаль рассказала о роли Пристайко и Ермака во внешней политике
Зеркаль рассказала о роли Пристайко и Ермака во внешней политике Просмотров: 99
Зеленский натякнув, что Раду пора менять
Зеленский натякнув, что Раду пора менять Просмотров: 396
Лифтом или через постель: замминистра обвинили в незаконном вступлении в должность
Лифтом или через постель: замминистра обвинили в незаконном вступлении в должность 1 Просмотров: 981
Зеленский и Тимошенко играют в "Кто сверху", а пипл хавает - Притула
Зеленский и Тимошенко играют в "Кто сверху", а пипл хавает - Притула 1 Просмотров: 603
"Нормальная рабочая обстановка" - Разумков о конфликтах с Богданом
"Нормальная рабочая обстановка" - Разумков о конфликтах с Богданом Просмотров: 279
Больше всего комментируют
10
"На х*й иди" - Портнов жестко крыл матом и угрожал прокурорам(18+)
6
Богдан разочаровался во фракции "Слуга народа"
5
"Эпоха договорняков кончилась" смешнее всех остальных шуток "- соцсети реагируют на батл Зеленского и Тимошенко
3
Оккупанты вернули Украине захваченные корабли
2
Возвращение кораблей: Россия ослабила международные санкции
Голосов: 13714
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua