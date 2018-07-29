Янукович подал в суд на Луценко

Янукович требует опровергнуть информацию о себе. Фото: podrobnosti.ua

Бывший президент Украины Виктор Янукович подал в Печерский районный суд Киева иск к Генеральному прокурору Юрию Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации.

Согласно постановлению, суд принял исковое заявление Януковича, которое он подал еще 23 июня, к рассмотрению. В постановлении не указывается, что именно он просит опровергнуть, сообщила пресс-служба суда.

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Заседание по рассмотрению иска экс-президента к генпрокурору назначено на 10:00 13 сентября.

Суд обязал ГПУ и Луценко в течение 15 дней со дня вручения постановления об открытии производства оставить отзыв на иск.

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что незадолго до Майдана с ним связывались неизвестные, которые сообщили ему о подготовке покушения на тогдашнего главу государства Виктора Януковича.