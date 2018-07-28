Кравчук: На Януковича готовилось покушение

Кравчук рассказал о покушении на Януковича. Фото: РБК

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что незадолго до Майдана с ним связывались неизвестные, которые сообщили ему о подготовке покушения на тогдашнего главу государства Виктора Януковича.

"Незадолго до известных событий на Майдане ко мне поступил анонимный телефонный звонок на мобильный телефон и автор телефонного звонка сказал, мне, что готовится убийство Януковича. Что где-то была создана так называемая "группа Чаушеску" и они намерены поступить с Януковичем так, как в свое время поступили с президентом Румынии Николае Чаушеску", — заявил Кравчук в интервью Стране.

После разговора Кравчук попытался связаться с Виктором Януковичем, но тот не брал трубку. Тогда он позвонил Андрею Клюеву, который на тот момент был главой администрации президента Украины и сообщил ему об этом.

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В конце июня 2017 года суд начал рассмотрение дела о госизмене Виктора Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел в отношении бывшего главы государства после Майдана. По делу об измене прокуратура намерена требовать для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент отрицает свою вину.