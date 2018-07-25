Швейцария "сдала" Украине человека Януковича

Деньги близкого соратника Виктора Януковича заморозили в Швейцарии. Фото: "Аргументы и факты"

Федеральное ведомство юстиции Швейцарии в конце июня передало Генпрокуратуре Украины банковский счет главы Укртрансамиака и соратника Виктора Януковича Виктора Бондика. Об этом сообщает DW.

Швейцарские правоохранители подозревают, что средства, выведенные Бондиком из Украины, могут быть украдены у госпредприятия. На счету Виктора Бондика арестовали €7 млн ​​и $21 млн. Украинские правоохранители смогут вернуть эти средства государству, если докажут их незаконное происхождение. Если не сделают этого, деньги разморозят.

Бондик и его швейцарские адвокаты годами противились передаче доказательств украинской стороне и уверяли, что деньги имеют законное происхождение. Передать документы смогли после решения Федерального суда.

Старший брат Бондика Валерий был депутатом Донецкого облсовета и нардепом от Партии регионов. Сам Виктор Бондик почти 10 лет, до конца 2016 года, возглавлял стратегическое госпредприятие Укртрансамиак, которое управляет аммиакопроводом от российского города Тольятти до Одессы.

Параллельно вкладывал деньги в различные сферы - от промышленности до строительства. Активы оформляли через британскую компанию Nova Astrum Limited на подконтрольный Бондику оффшор Richmond Investments Limited. За годы председательства в Укртрансамиак портфель его инвестиций, согласно отчетности в британском реестре компаний, вырос более чем в 10 раз. Правоохранители подозревают неформально связанные с Брндиком компании, которые использовались для схем незаконного обогащения.

Речь идет о миллионных тратах бюджетных денег на установку автоматической системы газового пожаротушения насосных станций аммиакопровода "Тольятти - Одесса", которую так и не установили. Бондика подозревают в растрате средств на услуги подставных фирм по диагностике аммиакопровода, которую не проводили. К ремонту аммиакопровода по завышенным ценам привлекались предприятия, которые были в собственности Виктора Бондика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГПУ сообщила о подозрении экс-главе Укртрансхимамиаку

В декабре 2014 года Виктор Бондик открыл от имени подконтрольной ему нидерландской компании Spes Asset Management B.V. счет в швейцарском банке Bank Vontobel AG, на который из Нидерландов начали поступать миллионные переводы. Тогдашний министр экономики Абромавичюс заявил о масштабных злоупотреблениях со стороны руководителя Укртрансамиака.

Швейцарская служба финансового мониторинга в июле 2016 передала прокуратуре в Цюрихе сообщение о подозрении в отмывании денег. За месяц швейцарская прокуратура распорядилась арестовать €7 млн ​​и $21 млн. Правоохранители подозревают, что средства, украденные у Укртрансамиака, подозреваемый вывел, когда в Украине было приостановлено следствие против него.

Уголовное дело по факту растраты средств Укртрансамиак ГПУ открыла еще в декабре 2013 года. Сначала речь шла о растрате 6,5 млн гривен за оборудование на модернизацию аммиакопровода, которое так и не установили. В течение 2014 году к делу добавились новые масштабные эпизоды по подозрению в хищении и выводе на оффшорные фирмы десятков миллионов гривен. Всего в уголовном деле по подозрению в хищении имущества Укртрансамиак уже 12 эпизодов, общая сумма ущерба по которым превышает 700 млн грн.