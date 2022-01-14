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пятница, 14 января 2022 12:39

Янукович подал еще один иск против ВР

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Янукович подал еще один иск против ВР
Президент-беглец Виктор Янукович подал второй иск против ВР. Фото: facebook.com/v.yanukovych.gov

Окружной административный суд Киева открыл еще одно производство по иску президента-беглеца Виктора Януковича.

Он требует признать отсутствие у Верховной Рады полномочий лишать звания президента способом другим, кроме как путем импичмента. Об этом сообщила в Telegram представительница ВР в Конституционном суде Ольга Совгиря.

"Окружной административный суд Киева уже открыл производство по этому делу и назначил дело к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон и проведения судебного заседания", - рассказала Совгиря.

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То есть решение суда по этому иску может быть принято практически в любой момент.

Верховная Рада лишила Виктора Януковича звания президента Украины, приняв соответствующий закон. И он сейчас действует.

Конституционность этого закона оспаривалась Конституционным Судом Украины, однако КСУ в декабре 2019 года закрыл производство. Он отметил, что этот спор не правовой и носит политический характер, а потому не подсуден Суду.

Это уже второй иск Виктора Януковича к ВРУ. Окружной административный суд Киева уже открыл дело. Янукович просит установить отсутствие у Верховной Рады компетенции (полномочий) на принятие актов о самоустранении президента Украины.

Суд назначил рассмотрение дела по вызову сторон на 16 февраля 2022 года в 10:15.

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Дата
14
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