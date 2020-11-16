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понедельник, 16 ноября 2020 18:36

Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко

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Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте Виктора Януковича по делу о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года. Такое решение судьи приняли 16 ноября.

Апелляция отменила решение Печерского райсуда, принятое в мае.

Говорим об этом с народным депутатом 8-го созыва, участником Революции достоинства Игорем Луценко.

Автор: Сергей Старостенко
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Что означает такое решение суда?

"Не думаю, что оно особенно-то значит. Есть приговор, который предусматривает заключение Януковича. Я бы обращал внимание на другое. На активы. Поставить перед правоохранительными органами вопрос: сколько богатств конфисковали в доход государства? Подозреваю, что не сколько. Арест на "Межигорье", насколько знаю, еще есть. Возможно еще на что-то, кстати, об этом не слышал.

Идеология предыдущей власти, а возможно и нынешней заключалась в следущем: за то, что мент убил на Майдане, мы наказываем. А если кто-то перед этим грабил миллиардами, из-за чего все произошло, то тех прощаем. Практически простили всех. Большинство из этой банды, кроме тех, кто сейчас в России, а их небольшая часть, вернулись. И на эти деньги организуют всевозможные попытки реванша. Единственное исключение - Ефремов. Побыл некоторое время под арестом. Все".

Чего добивается Янукович?

"Добивается не Янукович, а Россия. Янукович такой же "самостоятельный" в заявлениях, как тот же Жвания. Будут действия на делегитимизацию Майдана. Через адвокатов Януковича. Те работают не на юридическую цель защиты прав обвиняемого. Нанятые за деньги беглецов и, возможно, при содействии российских спецслужб на то, чтобы создавать мифы о Майдане в русле российской идеологии".

Единственное исключение - Ефремов. Побыл некоторое время под арестом. Все

Лишенный звания президента вернется в Украину?

"Думаю, он прекрасно понимает, что ему не светит пока возвращаться сюда. Не нужно это и власти. Зачем такая красная тряпка?

Но юридически оправдать его - это интерес спецслужб РФ. Против Януковича много обвинений. В первую очередь будут пытаться его отмазать от экономических, коррупционных преступлений. Потому что это общий интерес и предыдущей власти, и нынешней. Чтобы за такие вещи никого не наказали. Да, он предатель, негодяй - с этим они будут соглашаться, осуждать. Но воровство, скорее всего, будут ему прощать".

Почему такое решение суда стало возможным?

"В Уголовном процессуальном кодексе есть огромное количество оснований для того, чтобы такие решения принимать. Может быть и потому, что тянет следствие. Это невероятно, но если Янукович вдруг здесь появится, то конечно его посадят. Потому что есть приговор, который вступил в силу".

Как себя ведут другие чиновники власти Януковича?

"Бывшая министр юстиции Елена Лукаш. Вроде бы были уголовные производства, подавали на нее в розыск. И что? Сейчас она ходит по эфирам и рассказывает, какая плохая была Небесная сотня. Это следствие провала прокуратуры. Тот же Портнов. Угрожал следователям, было заявление о преступлении. Ну и где это все? Тоже бегает по эфирам. И так можно дальше вспоминать.

Если смотреть на богачей, бывший министр экологии и природных ресурсов Злочевский. Есть какие-то сейчас к нему претензии? Так понимаю, что уже нет. Помню, еще в начале власти Януковича он был авторитетным членом его организованной корпорации".

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В прошлом году в январе Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Тюремный срок начнут отсчитывать после ареста. Лишенный звания президента сбежал из Украины 23 февраля 2014-го. С тех пор живет в России.

Ранее в правительстве заявляли, что при режиме Януковича было украдено около $40 млрд.

Автор: Назар Вальчук
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Дата
16
ноября

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