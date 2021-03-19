Антикоррупционную систему в Украине пытаются уничтожить - Сытник

Сытник в должности директора НАБУ с 2015 года. Фото: @nabu.gov.ua

Чем больше антикоррупционные органы в Украине набирают обороты, тем больше им оказывается сопротивление. Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник на уголовно-правовом форуме в пятницу.

"Единственное, что не ограничивается и не останавливается - это попытки каким-то образом уничтожить или остановить антикоррупционную систему в Украине. На это не могут повлиять ни карантин, ни ковид", - сказал он.

"Когда мы начали проводить расследования по делам, которые ранее считались невозможными, существенно изменилось качество и количество дел в отношении тех субъектов, которые могут заплатить нормальные гонорары (адвокатам. - Gazeta.ua). Если сравнить с прошлыми годами. Часто слышим по-хорошему слова благодарности за нашу работу именно от адвокатского сообщества.

Единственное, что мы не слышим слова благодарности от значительной части политической элиты. Потому что как раз это больше всего их тревожит.

Меняется власть, парламенты, но некоторые вещи, к сожалению, не меняются. И чем больше антикоррупционные органы набирают обороты - тем больше сопротивление. Все новые и новые способы остановить.

Видим поддержку международных партнеров, которые были рядом с Украиной всегда - до Революции достоинства и после. Особенно после того, во время проведения реформ. Эти реформы хорошо начались, но чем дальше они заходили, тем труднее продвигались", - заявил Сытник.

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Он сказал об "отсутствии политической воли на реальную поддержку".

"После того, как мы сформировали эту систему (антикоррупционную. - Gazeta.ua) - получили целый ряд решений Конституционного суда, законопроектов, которые направлены на остановку, ограничение возможностей.

Демонстрируется определенное отсутствие политической воли на реальную поддержку антикоррупционной системы.

Как бы там не было, уже есть первые приговоры. Буквально позавчера представители управления специальных операций поместили в СИЗО очередного судью, который был уличен при получении неправомерной выгоды. Получил реальный срок в ВАКСе. Это та тенденция, которую общество ждало долго.

Антикоррупционный суд под огромным давлением рассматривает дела. Последний пример - решается вопрос о продлении срока досудебного расследования. И в это же время за это решение судью ВРП притягивает к дисциплинарной ответственности. Столь уж цинично давят на судей.

Есть НАПК, которое напугало сразу всех так, что нужно было отменять ответственность за фиктивное декларирование. Есть система, которая получила "хорошую" оценку от нашего истеблишмента, судя по тем решениям, которые пытаются принять в парламенте, принимаются в Конституционном суде", - рассказал директор НАБУ.

Президент Владимир Зеленский хочет уволить директора НАБУ Артема Сытника, сообщал Центр противодействия коррупции. Ситника назначил директором НАБУ предыдущий президент Петр Порошенко в апреле 2015 года. Срок его 7-летних полномочий истекает в апреле 2022-го.