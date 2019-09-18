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среда, 18 сентября 2019 11:41

Антикоррупционер-общественный деятель может возглавить НАПК

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Антикоррупционер-общественный деятель может возглавить НАПК
Виталий Шабунин известен антикоррупционной деятельностью.

Председатель общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин может возглавить Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Об этом пишет Depo.ua со ссылкой на собственные источники.

Сейчас НАПК возглавляет Александр Мангул. Руководит ведомством с марта 2018 года.

В сентябре народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко рассказала, что президентская партия фактически единогласно одобрил решение о необходимости перезагрузки НАПК из-за неэффективности работы.

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Председатель НАПК Александр Мангул не пришел на заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, созванное президентом Владимиром Зеленским.

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