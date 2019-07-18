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четверг, 18 июля 2019 11:18

Глава НАПК проигнорировал заседание с Зеленским – грядет увольнение

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Глава НАПК проигнорировал заседание с Зеленским – грядет увольнение
Александр Мангул возглавляет НАПК с марта 2018 года. Фото: УНИАН

Глава НАПК Александр Мангул не пришел на заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, созванное президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил советник президента Руслан Рябошапка на заседании Нацсовета.

"Мы потеряли председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Пожалуй, учитывая вашу (Зеленского. - Gazeta.ua) жесткую риторику, он решил не рисковать. И написал письмо, что сегодня не придет.

Думаю, через 2 месяца у нас будет другой председатель Нацагентства по предупреждению коррупции. Для исполнения вашего поручения соответствующий законопроект уже разработан. Ждем, когда начнет работать новый парламент", - сказал Рябошапка.

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Александр Мангул возглавляет НАПК с марта 2018 года. До него Агентством руководила Наталья Корчак.

За 4 года НАПК не показало результативной деятельности.

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18
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