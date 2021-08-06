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Антиконституционные решения и авторитаризм Зеленского: чего боятся украинцы - опрос

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Антиконституционные решения и авторитаризм Зеленского: чего боятся украинцы - опрос
Граждане с высшим образованием (53%) более склонны считать опасными для развития демократии в Украине неконституционные акты органов власти по сравнению с респондентами с базовым образованием. Фото: Офис президента

Почти половина украинском - 48% уверены, что главной угрозой в работе власти в ближайшие три года является решения, которые противоречат Конституции. Каждый четвертый (24%) боится чрезмерной концентрации власти в руках президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования "Как украинцы понимают и оценивают систему власти", проведенного исследовательским агентством "Info Sapiens" по заказу Центра совместных действий.

Второй крупнейшей угрозой, по мнению украинцев, является потенциальный парламентский кризис, по крайней мере так думает 41% опрошенных. Граждане с высшим образованием (53%) больше склонны считать опасными для развития демократии в Украине неконституционные акты органов власти по сравнению с респондентами с базовым образованием (35%), заметили корреляцию социологи. Также украинцы с высшим образованием по сравнению с базовым боятся роста влияния силовых структур.

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"Несмотря на агрессивную коммуникацию положительных бытовых изменений, которую навязывает Офис президента, значительная часть граждан способна заметить угрозы. Какой бы очередной победой не хвасталась власть, это не может стать ширмой от понимания гражданами угроз, исходящих от органов власти. Большая часть этих угроз уже является нашей ежедневной реальностью: власть принимает неконституционные решения, правительство, неподотчетное парламенту, президент сконцентрировал власть в своих руках. И как только граждане свяжут реальность этих угроз с работой конкретных органов власти, появятся все предпосылки для досрочного обновления элит", - заявил исполнительный директор Центра совместных действий Андрей Андрушкив.

Как свидетельствуют данные, 19% украинцев являются сторонниками парламентской формы правления, а еще 15% хотели бы ослабить полномочия президента, но в действующей форме правления. Зато 25% респондентов готовы усилить президента путем перехода к президентской форме правления. Еще 28% хотели бы оставить все, как есть, и около 13% со своей позицией так и не определились.

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Также согласно результатам фокус-групп, граждане убеждены, что основная проблема не в распределении полномочий, а в невыполнении имеющихся функций и недостаточной ответственности политиков и чиновников. В то же время значительная часть респондентов осознают риск чрезмерной концентрации власти в одних руках и в основном являются противниками чисто президентской модели.

По словам главы организации Олега Рыбачука, украинские майданы - реакция общества на авторитаризм президентов, которые настолько часто и кардинально выходят за пределы своих полномочий.

"В Украине уже произошло два общенациональные революции - Оранжевая и Революция Достоинства. Но если первая была мирной несколько недель акцией, то цена Революции Достоинства была значительно выше. Каждое из этих событий лишь частично меняла людей во власти, но не меняла саму систему власти. В этом и ключевая проблема нашего бега по кругу", - продолжил Рыбачук.

Все больше людей не одобряют деятельность президента Владимира Зеленского, а все меньше - одобряют, согласно опросу КМИС. 56,1% людей не одобряют деятельность Зеленского. В июне таких было 52,7%. Среди украинцев, кто одобряет деятельность президента, 29,1%, месяцем ранее было 34,1%.

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