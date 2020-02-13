Аномальные фирмы и повара-миллионеры: кто дает деньги партии Зеленского

 
Ексклюзивы
1/5
Тот, кто пришел после Вятровича: "Декоммунизацию надо делать по-другому"
Тот, кто пришел после Вятровича: "Декоммунизацию надо делать по-другому"
1 Просмотров: 1098
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 1602
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 3672
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 2745
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 684
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 7632
Кого могут уволить после Богдана
Кого могут уволить после Богдана
Просмотров: 2115
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2250
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
1 Просмотров: 432
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 1089
Фото
Все фото
6
5
3
4
5
Зеленский сходил в главную библиотеку страны
Зеленский сходил в главную библиотеку страны
Первая леди выбрала черное для встречи с Папой Римским
Первая леди выбрала черное для встречи с Папой Римским
Порошенко поздравил Сущенко с днем рождения
Порошенко поздравил Сущенко с днем рождения
В МИД не смогли объяснить визит Зеленского в Оман
В МИД не смогли объяснить визит Зеленского в Оман
Жена Луценко показала зажигательный танец с пандой
Жена Луценко показала зажигательный танец с пандой
Видео
Все видео
"Устроил истерику и сбежал": министр обороны опозорился во время интервью
"Устроил истерику и сбежал": министр обороны опозорился во время интервью
Журналисты поймали Ермака в кулуарах и спросили о россиянах
Журналисты поймали Ермака в кулуарах и спросили о россиянах
Зеленский в видео рассказал о зашкварах "слуг"
Зеленский в видео рассказал о зашкварах "слуг"
Зеленского спросили о испытательном сроке Авакова
Зеленского спросили о испытательном сроке Авакова
"Слуга" Тищенко не проголосовал из-за Instagram
"Слуга" Тищенко не проголосовал из-за Instagram
Интервью
1/5
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 684
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2250
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1080
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1764
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 1044
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
11 февраля 2020
Просмотров: 1179
Бог покарав
– Покарав нас пан Біг і не дав сніжку, – каже Петро з гірського селища Славське на Львівщині. Туристичний сезон триває, але місцеві ...
четверг, 13 февраля 2020 13:30

Аномальные фирмы и повара-миллионеры: кто дает деньги партии Зеленского

  Комментировать

С момента регистрации партии "Слуга народа" прошло 2 года. За это время она собрала 226 млн грн взносов: 87 млн грн — от физических лиц и 139,4 млн грн - от юридических. Партию профинансировали 94 человека.

Еще 200 млн грн поступило на избирательные счета президента Владимира Зеленского и мажоритарщиков от партии, посчитало движение "Чесно"

 

Парадокс в том, что, несмотря на такую бешеную поддержку, партия имеет в 2,5 раза меньше доноров, чем депутатов в парламентской фракции (248 человек).

Известных людей среди доноров партии немного, львиная доля - предприниматели (владельцы бизнеса или ФОПы).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский в видео рассказал о зашкварах "слуг"

Взносы сделали также 44 юридические лица, причем 34 из них перевели от 3 млн грн (максимально разрешенная сумма - 3,3 млн грн). О большинстве этих компаний нет никакой другой информации, кроме данных в госреестрах.

Часть юридических лиц, которые финансировали "Слугу народа", были основаны в прошлом году.

Например, "Интернет Трафик" из Киева зарегистрировали в марте 2019-го. А в июле компания перечислила 3,3 млн грн.

 

Или же компания "Веб Маркет Компани", также зарегистрированная в марте прошлого года с уставным капиталом в размере 2 тыс. грн, в июле направила партии 3,3 млн грн.

Большинство взнощиков - мужчины (76%). Это люди, которые могут себе позволить перечислить политсиле от 20 тыс. грн, но в основном эти суммы достигали от 100 тыс. грн.

Взносами от 100 тыс. грн партии поступило более 99,7% средств.

Ранее среди доноров "Слуги народа" журналисты "Наші гроші з Денисом Бігусом" обнаружили повара, который перечислил партии 3,3 млн грн.

"Парадокс: партия "Слуга народа" завела 248 депутатов в парламент, но денег на партию за 2 года дали только 94 человека", - удивляются в "Чесно".

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" будут проходить тренинги в учебном центре в партийном офисе, говорил председатель партии СН Александр Корниенко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Аномальные фирмы и повара-миллионеры: кто дает деньги партии Зеленского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
февраля

Открыли главную базу советских исследований в Антарктиде

Героя Небесной сотни сожгли в автомобиле

Повесился украинец, которого считали самым опасным преступником США

Серийный насильник впервые напал на женщину

Юлия Тимошенко попала за решетку

Арестовали перевербованнную шпионку

Украинцев начали вывозить в Германию

Военный случайно наткнулся на уникальное озеро

Сегодня - День презерватива. Несколько фактов об "изделии №2"

Самое читаемое
&quot;Валите в другое государство&quot; - спортсмен сделал замечание депутату за язык
"Валите в другое государство" - спортсмен сделал замечание депутату за язык 1 Просмотров: 30879
&quot;Молодоженов ведут к обнаженному шаману&quot; - показали необычную свадьбу на Бали
"Молодоженов ведут к обнаженному шаману" - показали необычную свадьбу на Бали
10
 Просмотров: 27765
Как выглядел украинский городок после изгнания российской армии в 1915 году - фото
Как выглядел украинский городок после изгнания российской армии в 1915 году - фото
10
 Просмотров: 19296
Пропавшую мать 2 детей нашли мертвой в лесу
Пропавшую мать 2 детей нашли мертвой в лесу Просмотров: 17280
В Киеве внезапно умерла украинская журналистка
В Киеве внезапно умерла украинская журналистка 1 Просмотров: 15481
Политика
Зеленский сходил в главную библиотеку страны
Зеленский сходил в главную библиотеку страны
6
 Просмотров: 108
Порошенко: "Наши котики" - о тех, кто никогда не предаст Украину
Порошенко: "Наши котики" - о тех, кто никогда не предаст Украину Просмотров: 270
Супрун жестко потроллила Медведчука и Ко
Супрун жестко потроллила Медведчука и Ко Просмотров: 819
Децентрализация: "слуги" озвучили план
Децентрализация: "слуги" озвучили план Просмотров: 477
В партии Зеленского говорят - никакого "особого статуса"
В партии Зеленского говорят - никакого "особого статуса" 1 Просмотров: 252
Больше всего комментируют
5
Дело Шеремета: Зеленский допускает, что правоохранителям придется извиняться
3
После назначения Ермака главой ОП влияние России на Зеленского усилится - Билецкий
3
Вода в Крым в обмен на освобождение Донбасса. Арахамия озвучил свою позицию
3
Под ГБР собралась акция в поддержку Федыны
3
"Устроил истерику и сбежал": министр обороны опозорился во время интервью
Голосов: 14975
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua