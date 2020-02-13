Аномальные фирмы и повара-миллионеры: кто дает деньги партии Зеленского

С момента регистрации партии "Слуга народа" прошло 2 года. За это время она собрала 226 млн грн взносов: 87 млн грн — от физических лиц и 139,4 млн грн - от юридических. Партию профинансировали 94 человека.

Еще 200 млн грн поступило на избирательные счета президента Владимира Зеленского и мажоритарщиков от партии, посчитало движение "Чесно"

Парадокс в том, что, несмотря на такую бешеную поддержку, партия имеет в 2,5 раза меньше доноров, чем депутатов в парламентской фракции (248 человек).

Известных людей среди доноров партии немного, львиная доля - предприниматели (владельцы бизнеса или ФОПы).

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Взносы сделали также 44 юридические лица, причем 34 из них перевели от 3 млн грн (максимально разрешенная сумма - 3,3 млн грн). О большинстве этих компаний нет никакой другой информации, кроме данных в госреестрах.

Часть юридических лиц, которые финансировали "Слугу народа", были основаны в прошлом году.

Например, "Интернет Трафик" из Киева зарегистрировали в марте 2019-го. А в июле компания перечислила 3,3 млн грн.

Или же компания "Веб Маркет Компани", также зарегистрированная в марте прошлого года с уставным капиталом в размере 2 тыс. грн, в июле направила партии 3,3 млн грн.

Большинство взнощиков - мужчины (76%). Это люди, которые могут себе позволить перечислить политсиле от 20 тыс. грн, но в основном эти суммы достигали от 100 тыс. грн.

Взносами от 100 тыс. грн партии поступило более 99,7% средств.

Ранее среди доноров "Слуги народа" журналисты "Наші гроші з Денисом Бігусом" обнаружили повара, который перечислил партии 3,3 млн грн.

"Парадокс: партия "Слуга народа" завела 248 депутатов в парламент, но денег на партию за 2 года дали только 94 человека", - удивляются в "Чесно".

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" будут проходить тренинги в учебном центре в партийном офисе, говорил председатель партии СН Александр Корниенко.