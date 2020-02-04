Для "слуг народа" организуют постоянный тренинговый центр

Александр Корниенко рассказал, что нардепов от СН снова отправят на тренинги. Фото: ukrinform.ua

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" будут проходить тренинги в учебном центре в партийном офисе.

Об этом журналистам в кулуарах парламента сказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает Укринформ.

"Мы поняли, что сейчас, с точки зрения, скажем так, расхода государственных средств, потому что наша партия получает государственное финансирование, мы не можем уже себе позволить вывозить депутатов в такие дорогие отели пятизвездочные. Это за государственный счет нецелесообразно. Мы перейдем на формат постоянно действующего учебного центра", - отметил Корниенко.

Он уточнил, что учебный центр будет действовать в офисе партии.

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"В нашем офисе в "Парковом" будет осуществляться обучение, буквально оно начинается в марте-апреле. Этой весной будут постоянно какие-то тренинги, они будут касаться и того, как коммуницировать депутатам на эфирах и не на эфирах, и работа с гражданами, и законотворческая работа, тоже есть вопросы по этому поводу. И конечно, какие-то такие мировоззренческие вещи опять же, которые в нашей программе обучения в Трускавце были", - рассказал Корниенко.

Олигарх Виктор Пинчук в Давосе учил народных депутатов, приехавших на Всемирный экономический форум. Пинчук организовал для молодых депутатов "найт кэмпы" - о нарративе и как правильно рассказывать историю. В июле прошлого года в городе Трускавце действовала "Школа депутатов", где учились 270 представителей партии "Слуга народа". Такой тренинг проводили впервые. Народные избранники ехали из Киева четырьмя купейными вагонами. На недельное обучение потратили 10 млн грн.