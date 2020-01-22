Пинчук в Давосе сделал для депутатов Трускавец-2

У депутатов были "найт кепмы" и лекции. Фото: УНИАН

Олигарх Виктор Пинчук в швейцарском Давосе учил народных депутатов, приехавших на Всемирный экономический форум.

Об этом в Twitter рассказал журналист Роман Кравец.

"Народные депутаты уже вчера начали съезжаться в Давос. Их порядка 25 человек. Это в основном фракция "Слуга народа", "Голос". Есть депутаты из "Батькивщины", несколько человек из "Европейской солидарности", - рассказал он.

У депутатов были "лекционные мероприятия".

"Виктор Пинчук организовал для молодых депутатов фактически второй Трускавец. Вчера у них были "найт кэмпы", разговоры, диалоги о том, как сделать народ счастливым. Была лекция о наративе, о том, как рассказывать правильно историю", - поведал журналист.

Между тем в Офисе президента рассказали, что президент Владимир Зеленский начал рабочий визит в Швейцарскую Конфедерацию. Предусмотрено его выступление во время форума.

Кроме того, президент встретится с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.

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В июле прошлого года в городе Трускавец действовала "Школа депутатов", где учились 270 представителей партии "Слуга народа". Такой тренинг проводили впервые. Народные избранники ехали из Киева четырьмя купейными вагонами. На недельное обучение потратили 10 млн грн.