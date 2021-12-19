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воскресенье, 19 декабря 2021 19:54

Американские конгрессмены приехали в Украину

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Американские конгрессмены приехали в Украину
Представитель Конгресса США Джейсон Кроу возглавил делегацию Конгресса. Фото: facebook.com/usdos.ukraine

Делегация Конгресса Соединенных Штатов Америки во главе с Джейсоном Кроу посетила Украину.

Делегация посетила Киев, чтобы обсудить российское агрессивное военное наращивание в Украине и вокруг нее и услышать оценки украинских официальных лиц и военного руководства, передает посольство США в Украине.

Кроу вместе с его коллегами, представителями Брэдом Венструпом и Риком Кроуфордом подчеркнули двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантической траектории.

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Делегация также подтвердила приверженность США пути дипломатии и диалога в деэскалации напряженности, вызванной наращиванием военных сил России, а также поддержании жестких мер в ответ на любое дальнейшее военное вторжение России на суверенную украинскую территорию.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт призвала ужесточить санкции против президента России Владимира Путина и его окружения.

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Дата
19
декабря

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