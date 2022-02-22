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вторник, 22 февраля 2022 07:11

Американские дипломаты покинули Украину

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Американские дипломаты покинули Украину
Переезд американских дипломатов в Польшу Блинкен объяснил частью мер безопасности. Фото: pixabay.com

Госдепартамент Соединенных Штатов Америки переместил работу своего посольства в Польшу из Украины на фоне эскалации со стороны России и угрозы нового вторжения.

Такое решение объявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет The Hill.

"Из соображений безопасности сотрудники Госдепартамента, которые находятся во Львове, ночуют в Польше. Наш персонал будет регулярно возвращаться, чтобы продолжить свою дипломатическую работу в Украине и предоставлять экстренные консульские услуги", - сказал Блинкен.

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Он отметил, что такой шаг является частью мер предосторожности ради безопасности правительственного персонала и граждан США, который никоим образом не подрывает поддержку или приверженность Украине.

Блинкен подчеркнул, что поддержка Украины для США оставалась "непреклонной".

На прошлой неделе Энтони Блинкен объявил о решении временно перенести работу посольства США из Киева во Львов.

21 февраля президент страны-агрессора России Владимир Путин признал оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, так называемые ЛНР и ДНР, "независимыми республиками". Он также изложил собственную версию истории за последние 105 лет и повторил тезис российской пропаганды, что современная Украина "была создана большевистской Россией".

После этого Путин подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. Речь идет о якобы "миротворцах".

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Дата
22
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