Активисты атаковали здание НАБУ

Фото: rbc.ua

Митингующие ворвались в помещение Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщила пресс-секретарь НАБУ Дарья Манжура, передает "РБК-Украина".

"Группа так называемых протестующих, которые утром здесь находились, прорвались внутрь, прошли через турникет. То есть, по сути, они нарушили периметр незаконно. Внутри они поломали мебель, набросали мусора, побросали торты Roshen. Все это происходило из молчаливого согласия полиции, которая присутствовала, но она им не мешала этого делать. Уже потом, когда они оказались внутри и начали здесь крушить мебель, за ними пришли полицейские и отсюда забрали. Сейчас их внутри нет", - сообщила Манжура.

Сейчас под стенами НАБУ продолжается митинг, добавила она.

"У нас двери заблокированы. Стоит охрана. Пока мы не видели, что задержали кого-то", - добавила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Холодницкий назвал два условия своей отставки

Сегодня под зданием САП прошли несколько акций. Одна из них - за отставку главного антикоррупционного прокурора Назара Холодницого. Активисты принесли ему рюкзак - "помочь собрать вещи". Другую организовал Илья Кива. Его сторонники облили зеленкой и забросали тортами руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Он попал в больницу с ожогами глаз.