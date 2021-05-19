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среда, 19 мая 2021 10:30

Аксенова, которого проверяли на сепаратизм, не пустили к трибуне принимать присягу нардепа

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Бывшего мэра Доброполье Андрея Аксенова, о котором ранее сообщали, что он имеет российский паспорт и был причастен к так называемому "референдуму" в 2014 году в Донецкой области, не пустили к трибуне Верховной Рады принимать присягу народного депутата.

Это произошло на утреннем заседании парламента.

Трибуну заблокировали народные депутаты от фракций "Голос", "Европейская солидарность", внефракционный Гео Лерос.

 

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук заявил, что вчера обращался в аппарат Верховной Рады "с вопросом, есть ли какие-то юридические основания, которые мешают господину Аксенову Андрею Анатольевичу сегодня принести присягу".

"Юридических оснований для недопущения рассмотрения этого вопроса у меня нет", - сказал Стефанчук. Спикера Дмитрия Разумкова, который ведет заседания парламента, в зале не было.

Когда Аксенов начал зачитывать не из трибуны присягу, в зале выкрикивали "Позор".

"Красивое начало, я вас поздравляю, подписываю", - воскликнул Аксенов в ответ. К нему подходили нардепы от ОПЗЖ и жали руку. Также возле Аксенова стоял нардеп от "Слуги народа" Святослав Юраш и улыбался.

 

Нардеп от ОПЗЖ Юрий Бойко махнул рукой в сторону тех, кто заблокировал трибуну.

Аксенов отнес текст присяги Стефанчуку. Депутаты продолжали выкрикивать "Позор".

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В свою очередь заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк заявила, что принятие присяги Аксеновым является "контраверсионным вопросом". Сообщила, что обращается к председателю СБУ Ивану Баканову.

"Действительно ли обладает Аксенов паспортом другой страны. Просим дать нам официальное разъяснение по этому вопросу", - сказала она.

Довыборы в Верховную Раду по округу №50 в Донецкой области состоялись 28 марта. Андрей Аксенов на них набрал 65,6% голосов. Его выдвигала партия "Порядок".

Блогер Денис Казанский заявил, что Аксенов был одним из организаторов так называемого референдума в 2014 году, организовывал его в поселке Новодонецкое, где тогда был председателем.

СБУ сообщила, что расследует уголовное дело о проведении в мае 2014-го года "референдума ДНР" в Добропольском районе.

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