Выборы в Раду: СБУ проверила Аксенова на наличие российского паспорта

Служба безопасности Украины не располагает данными о том, что мэр Доброполья Андрей Аксенов, который выиграл выборы в Верховную Раду в округе №50, имеет российский паспорт. Ответ на депутатский запрос опубликовал Владимир Арьев.

"Документально подтвержденными данными о наличии у гражданина Украины Аксенова А. А. паспорта гражданина Российской Федерации СБ Украины в настоящее время не располагает", - говорится в ответе заместителя председателя СБУ Сергея Андрущенко.

Также СБУ сообщила, что расследует уголовное дело о проведении в мае 2014-го года "референдума ДНР" в Добропольском районе.

Нардеп напомнил об апрельской публикации "Радіо Свобода", в которой сообщалось, что СБУ еще до выборов обращалась к Центральной избирательной комиссии с информацией о двойном гражданстве мэра Доброполья. Несмотря на это, Аксенов принял участие в выборах.

"Таким образом, получается, что СБУ и руководителей Баканова с Банковой вполне устраивает факт присутствия в Верховной Раде гражданина страны-агрессора?", - написал Арьев.

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Довыборы в Верховную Раду по округу №50 в Донецкой области состоялись 28 марта. Андрей Аксенов на них набрал 65,6% голосов. Его выдвигала партия "Порядок". Блогер Денис Казанский заявил, что Аксенов был одним из организаторов так называемого референдума в 2014 году, организовывал его в поселке Новодонецкое, где тогда был председателем.