В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта

После начала войны Аксенов бежал в оккупированный Крым. Фото: facebook.com/den.kazansky

На довыборах в Верховную Раду в округе №50 в Донецкой области лидирует мэр города Доброполье Андрей Аксенов, который баллотировался от партии "Порядок".

Он был одним из организаторов так называемого референдума на Донбассе в 2014 году, пишет общественный активист Денис Казанский в Facebook. По его словам, Аксенов организовывал "референдум" в поселке Новодонецкое, где тогда был головой. В YouTube есть видео из Новодонецкого, где сторонники ДНР из соседних городков благодарят Аксенова и жалуются на своих городских голов, что те не поддержали сепаратизм.

"В 2015 году Аксенов спокойно вернулся в Доброполье и принял участие в выборах мэра города. На все вопросы об организации незаконного референдума отвечал: "Вы же говорите, что это был на самом деле не референдум. Так какие ко мне вопросы? То был просто соцопрос". В 2018-м Аксенова задержали правоохранители по делу, которое не касалось сепаратизма. Его обвинили в коррупции", - пишет Казанский.

Затем Аксенов снова бежал из страны и был объявлен в розыск. Вернулся, а свое отсутствие объяснил лечением. Суд в отношении него продолжается. За это время Аксенов успел во второй раз стать мэром Доброполья и участвует в довыборах в Раду. Боевиков в Доброполье и Новодонецком не было, поскольку город почти сразу взяли под контроль сторонники Украины. После начала войны Аксенов бежал в оккупированный Крым и получил там российский паспорт.

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28 марта в 2 округах в Донецкой и Ивано-Франковской областях состоялись довыборы в Верховную Раду. Результаты объявят не позднее 12 апреля. По данным экзит-пола, у Аксенова 65,5% голосов избирателей, пришедших на участки 28 марта. Адвокат Валентин Рыбин, баллотировавшийся от "Партии Шария", набрал 14,8% голосов.