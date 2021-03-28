В двух областях происходят довыборы в Раду: первые нарушения

Члены комиссии на 2 участках неправильно носили защитные маски. Фото: oporaua.org

В 2 округах в Донецкой и Ивано-Франковской областях стартовали довыборы в Верховную Раду. Голосование продлится до 20: 00. Результаты выборов объявят не позднее 12 апреля.

Голосование проходит на 112 избирательных участках в 50-м округе и на 117 участках в 87-м округе. Наблюдатели гражданской сети "Опора" зафиксировали первые нарушения.

Процедурные нарушения имели место на нескольких участках в Донецкой области. На участке в Покровске не обеспечили надлежащее количество больших ящиков. Только 4 из 6 находятся в удовлетворительном состоянии.

Члены комиссии на 2 участках неправильно носили защитные маски. Еще на 1 из участков члены согласились надеть маски только после замечания.

В поселке Ланчин в Ивано-Франковской области наблюдатели заметили, как гражданину дали бюллетень для голосования по удостоверению водителя. Хотя по закону на участке необходимо предъявить паспорт, временное удостоверение гражданина или военный билет.

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Довыборы в парламент по одномандатным избирательным округам №50 и №87 организовали из-за того, что народные депутаты, избранные в этих округах, сложили депутатские полномочия после избрания их мэрами городов. Так, по 50-му округу нардепа Руслана Требушкина избрали мэром Покровска Донецкой области. В 87-м округе мэром Надворной Ивано-Франковской области выбрали нардепа Зиновия Андреевича.