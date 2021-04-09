Яхту Медведчука, которая плавала в оккупированный Крым, арестовали

Херсонский городской суд арестовал яхту, которая принадлежит народному депутату от ОПЗЖ, куму президента РФ Путина Виктора Медведчуку. Об этом сообщила Служба безопасности Украины в пятницу.

Решение суд принял 9 апреля.

Следователи СБУ задокументировали неоднократное нарушение законодательства экипажем частного судна Romance 1, порт приписки - Херсон. В том числе речь идет о заходах в порты временно оккупированного Россией Крыма.

Поэтому в рамках уголовного производства исследуются обстоятельства неоднократного нарушения экипажем порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

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В общем следователи зафиксировали несколько десятков фактов заходов судов-нарушителей к портам и терминалам Крымского полуострова.

Продолжается досудебное расследование по 4 статьям: государственная измена; финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины; нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее; нарушение действующих на транспорте правил.

Документирование противоправной деятельности проводилось под процессуальным руководством прокуратуры Крыма.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность 3 телеканалов: "112", NewsОne и ZIK. Санкции применяются к Тарасу Козаку и юридическим лицам.

Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали 8 месяцев, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По сообщению СМИ, основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины, в ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

19 февраля СНБО ввела санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма. Его расследует СБУ.