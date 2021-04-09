Яхту Медведчука, которая плавала в оккупированный Крым, арестовали

 
Ексклюзивы
1/5
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 342
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 1638
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 603
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 666
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 1836
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1863
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 540
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 675
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 909
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
6 Просмотров: 1215
Фото
Все фото
5
10
8
6
5
Адвокаты из РФ и ОРДЛО подают тысячи заявлений в ЕСПЧ для дискредитации Украины - СМИ
Адвокаты из РФ и ОРДЛО подают тысячи заявлений в ЕСПЧ для дискредитации Украины - СМИ
Зеленский побывал на передовой
Зеленский побывал на передовой
Вблизи Крыма вертолеты ВСУ поднялись в небо: фоторепортаж с боевых учений
Вблизи Крыма вертолеты ВСУ поднялись в небо: фоторепортаж с боевых учений
У родственника Вовка нашли миллионы долларов наличными - эпические фото
У родственника Вовка нашли миллионы долларов наличными - эпические фото
НАТО впервые опубликовало обращение в соцсетях на украинском
НАТО впервые опубликовало обращение в соцсетях на украинском
Видео
Все видео
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Шевченко обнародовал видео, свидетельствующее о фальсификации выборов в округе № 87 в пользу Вирастюка
Шевченко обнародовал видео, свидетельствующее о фальсификации выборов в округе № 87 в пользу Вирастюка
Больше нечем прикрываться - Кива продал скандальную жомовую яму
Больше нечем прикрываться - Кива продал скандальную жомовую яму
"Назвал Мураева российской агентурой, тот закричал: "Я тебя у*бу"- журналист Бутусов
"Назвал Мураева российской агентурой, тот закричал: "Я тебя у*бу"- журналист Бутусов
Интервью
1/5
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 1638
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 549
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 396
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 261
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
09 апреля 2021
Просмотров: 0
Останнє, що людина випустить з рук, будуть смартфон і таця з попкорном
У незворотність кінця світу я увірував у квітні 1986 року. Про невічність Сонця знав, за 5 мільярдів років космічний холод зробить нашу планету не ...
пятница, 09 апреля 2021 16:40

Яхту Медведчука, которая плавала в оккупированный Крым, арестовали

  Комментировать
Яхту Медведчука, которая плавала в оккупированный Крым, арестовали
В феврале СНБО ввела санкции против Медведчука. Фото: Ян Доброносов, Facebook.com/yan.dobronosov

Херсонский городской суд арестовал яхту, которая принадлежит народному депутату от ОПЗЖ, куму президента РФ Путина Виктора Медведчуку. Об этом сообщила Служба безопасности Украины в пятницу.

Решение суд принял 9 апреля.

Следователи СБУ задокументировали неоднократное нарушение законодательства экипажем частного судна Romance 1, порт приписки - Херсон. В том числе речь идет о заходах в порты временно оккупированного Россией Крыма.

Поэтому в рамках уголовного производства исследуются обстоятельства неоднократного нарушения экипажем порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Медведчук лишился завода в России

В общем следователи зафиксировали несколько десятков фактов заходов судов-нарушителей к портам и терминалам Крымского полуострова.

Продолжается досудебное расследование по 4 статьям: государственная измена; финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины; нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее; нарушение действующих на транспорте правил.

Документирование противоправной деятельности проводилось под процессуальным руководством прокуратуры Крыма.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность 3 телеканалов: "112", NewsОne и ZIK. Санкции применяются к Тарасу Козаку и юридическим лицам.

Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали 8 месяцев, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По сообщению СМИ, основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины, в ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

19 февраля СНБО ввела санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма. Его расследует СБУ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Яхту Медведчука, которая плавала в оккупированный Крым, арестовали». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
апреля

Недовольные крестьяне пришли с оружием в Киев

Приняли закон относительно борцов за независимость

Немецкий боксер набросился на рефери после своей дисквалификации

Изобретатель сделал первую аудиозапись

Принц Чарльз во второй раз женился

Мирную демонстрацию разогнали саперными лопатами

Европарламент согласился на крупнейшее в истории расширения ЕС

Американцы взяли Багдад

Самое читаемое
Умерла первая женщина-премьер и &quot;Железная леди&quot;
Умерла первая женщина-премьер и "Железная леди"
 Просмотров: 25463
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
10
 Просмотров: 18586
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
15
 Просмотров: 15030
Аппетитная фитнес-модель показала себя с разных сторон
Аппетитная фитнес-модель показала себя с разных сторон
4
 Просмотров: 7812
Топлесс и с новой прической: Деми Роуз поразила фанатов
Топлесс и с новой прической: Деми Роуз поразила фанатов
6
 Просмотров: 7470
Политика
Тимошенко хочет референдум о земле и марихуане. Это стоит 3 млрд грн
Тимошенко хочет референдум о земле и марихуане. Это стоит 3 млрд грн Просмотров: 18
Депутату Мамке вспомнили плагиат в научных работах и пристыдили за намерения стать генпрокурором
Депутату Мамке вспомнили плагиат в научных работах и пристыдили за намерения стать генпрокурором Просмотров: 54
Кличко призвал ввести локдаун - в правительстве ответили угрозой
Кличко призвал ввести локдаун - в правительстве ответили угрозой Просмотров: 333
Стерненко обратился к украинцам из суда
Стерненко обратился к украинцам из суда Просмотров: 567
Зеленский встретится с Эрдоганом
Зеленский встретится с Эрдоганом Просмотров: 216
Больше всего комментируют
2
Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта
1
Чужі
1
Россия пригрозила Украине "началом конца" и объявила дату "нормандской встречи"
1
"Если бы я мог купить вакцины, я бы это сделал прямо сейчас" - Порошенко
1
Стерненко выпустили из СИЗО
Голосов: 6568
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть