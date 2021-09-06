Ахметов закрывает "Большую деолигархизацию"

Телеканал Ахметова запускал "Большую деолигархизацию" летом. Фото: Getty Images

Телеканал "Україна 24" олигарха Рината Ахметова закрывает первый сезон еженедельной информационно-аналитической программы "Большая деолигархизация".

Последний выпуск проекта вышел 4 сентября, а на канале "Україна" программа выйдет 6 сентября в 00:10, пишет "Детектор медіа".

На канале заявили, что проект закрывают, поскольку исчезает предмет рассмотрения: мол, законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах признан неконституционным. Хотя пока что такой вывод сделала только омбудсмен Людмила Денисова, Конституционный суд документ не рассматривал.

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"Если законопроект 5599 неконституционный, то и деолигархизация в Украине выглядит завершенной. А раз так - у программы "Большая деолигархизация" исчезает предмет рассмотрения", - заявил ведущий программы, член наблюдательного совета медиагруппы Дмитрий Белянский.

Ранее он обещал, что эпизоды будут выходить еженедельно до принятия закона, вступления закона в силу или даже до завершения реформы.

Летом телеканал олигарха Ахметова запустил программу "Большая деолигархизация". Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об олигархах. Его вносил президент.