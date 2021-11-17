Ахметов вышел на открытое противостояние с Зеленским – "слуга"

Ахметов - самый богатый в Украине, его состояние оценивают в $7,6 млрд. Фото: Getty Images

Олигарх Ринат Ахметов перешел в открытое противостояние с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев в Facebook

По словам депутата, Ахметов хочет "сменить власть и спастись от деолигархизации", а "подготовка к решающей атаке разворачивается по всем фронтам".

"Под крылом Ахметова формируется несколько политических колонн на все вкусы избирателей, заряжаются все имеющиеся СМИ, купленные политологи, эксперты, журналисты и лидеры мнений.

Чтобы дополнительно подогреть протестные настроения, Ахметов вполне может прибегнуть и к саботажу и созданию проблем в энергетике, ведь он контролирует 70% ТЭС и ТЭЦ. Он действует по принципу, чем хуже, тем лучше", - написал нардеп.

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По словам Чернева, в интересах Ахметова также "спровоцировать протесты".

"Ахметов прекрасно чувствовал себя при всех президентах Украины и со всеми договаривался. С нами договориться у него не получилось. Как не получилось у Медведчука и других псевдооппозиционеров", - заявил нардеп.

Ранее СМИ сообщили, что телеканал Ахметова "Украина 24" агитирует за экс-спикера Дмитрия Разумкова и против олигарха могут ввести санкции. Олигарх отрицает ухудшение отношений с Зеленским. Ринат Ахметов – самый богатый олигарх в Украине. Его состояние за год возросло почти в три раза - с $2,8 млрд до $7,6 млрд.