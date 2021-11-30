Ахметов в страхе, но при Зеленском дело "Роттердам+" могут слить - ЦПК

Расходы по долгам ДТЭК Ахметова решили возложить на потребителей, пишет ЦПК. Фотоколлаж: pravda.com.ua

Олигарх Ринат Ахметов боится, что государство может взыскать в суде нанесенный ущерб в десятки миллиардов гривен по делу о "Роттердам+".

Об этом пишут эксперты Центра противодействия коррупции на "Українська правда".

Формула появилась в марте 2016 года. Ее утвердила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Члены НКРЭКУ согласовали новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию, предусмотрели порядок формирования тарифа для тепловой генерации, которого до этого не существовало.

Стоимость угля как составляющую цены (тарифа) на электроэнергию тепловых электростанций стали считать формулой "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Однако компании фактически не несли расходы на транспортировку угля из-за границы, поскольку использовали уголь украинской добычи. То есть потребителей заставили платить за расходы, которых фактически не было и противоречили закону. Формула просуществовала до 1 июля 2019 года.

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В августе 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили шесть подозрений: экс-председателю НКРЭКУ Дмитрию Вовку, бывшему директору ГП "Оператор рынка" Владимиру Евдокимову, экс-начальнику управления энергорынка НКРЭКУ Тарасу Ревенко, экс-начальнику отдела комиссии Владимиру Бутовскому и двум топ-менеджерам ДТЭК Ахметова Борису Лисовому и Ивану Гелюху.

Им инкриминируют злоупотребление служебным положением. Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.

Ахметов является бенефициаром компании ДТЭК, которая контролирует более 80% добычи угля в Украине.

Схема с внедрением формулы "Роттердам+" необходима была ДТЭК для покрытия задолженности по кредитам, которая возросла после 2014 года в связи с резкими валютными колебаниями, пишут эксперты. Такие расходы решили возложить на потребителей рынка.

Направление дела в суд предоставит государству по крайней мере шанс взыскать с реализаторов нанесенный ущерб, который, по выводам следствия, составляет почти 40 млрд грн. Именно этого боится Ахметов, отмечает ЦПК.

Одной из причин затягивания с избранием нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры может быть и дело "Роттердам+". Парламентскую квоту в комиссии "курирует" заместитель руководителя Офиса президента и фигурант расследования НАБУ Олег Татаров. Интересный факт: за несколько месяцев до назначения в ОП он лично сопровождал Ахметова во время визита в НАБУ.

Назначение нового руководителя САП может стать важным шагом по делу, поскольку он сможет сменить группу прокуроров. Если дело возобновят в Апелляционной палате ВАКС, то только новые прокуроры смогут направить его в суд с соблюдением сроков.

Не исключено, что затягивание с конкурсом – попытка похоронить дело еще до нового назначения.

Президент Владимир Зеленский, критиковавший за эту схему своего предшественника Петра Порошенко, сам может войти в историю как президент, во времена которого слили историческое дело "Роттердам+", пишут эксперты.

Ринат Ахметов – самый богатый олигарх в Украине. Его состояние за год возросло почти в три раза - с $2,8 млрд до $7,6 млрд, сообщали СМИ. В ноябре стало известно, что семья Ахметова приобрела очередную виллу на берегу Женевского озера в Швейцарии.