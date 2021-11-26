Ахметов против Украины, резидент Шустер и Ермак на вертолете – самое интересное из пресс-конференции Зеленского

В пятницу, 26 ноября, президент Владимир Зеленский провел пресс-конференцию. Она прошла в коворкинге State Arsenal в Киеве.
Пресс-марафон длился пять с половиной часов. Пригласили 32 СМИ.
Зеленский общался с журналистом за столом. Четыре раза делали перерыв.
Gazeta.ua предлагает самое интересное из сказанного.
Об Ахметове и госперевороте
"Мы получили информацию, что 1-2 декабря в нашем государстве будет государственный переворот. Это не только агентурная информация, но и звуковая. Где представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в перевороте в Украине. Что будет привлечен миллиард долларов. Ахметова вовлекают в войну против государства Украина. В информационную войну он уже втянут"
О Шустере, не являющемся гражданином Украины
"Я понимаю, что вы богатый журналист. Но есть журналисты, которые не так финансово обеспечены, как вы лично, которые являются гражданами Украины, которые не резиденты других стран. И я очень уважаю их открытость и их журналистскую этику, но они тоже умные. Они не глупее вас. Вы служите олигархам"
О новом витке агрессии РФ
"Такая вероятность может быть каждый день. Но сегодня идет устрашение с некоторых площадок средств массовой информации, что завтра будет война. Я хочу сказать, что мы полностью контролируем наши границы, и полностью готовы к любой эскалации"
О союзниках
"Мы публично и непублично получили очень прямую информацию от США, Великобритании, Турции, стран Европейского Союза, Канады, что они в любом случае на нашей стороне и будут нас поддерживать, если что-нибудь начнется"
Об экс-начальнике ГУР Бурбе
"Это авантюрист и аферист. Мелкий человек, делающий ремонты в Конче за 11 миллионов"
О спецоперации по задержанию российских боевиков
"Самолет, вылетающий из Минска, Турецкие авиалинии. Там будут обычные люди. Там будут граждане Турции, туристы, более ста человек. Вы предлагаете, чтобы снизился самолет и мы его приземлили в Украине. У меня вопрос: а если боевики захватят этот самолет? Может такое быть? Вовлечь Украину в огромный скандал с Эрдоганом. Эрдоган никогда бы нам этого не простил"
О Коломойском
"Если не будет разделения (Укрнафти), то есть вероятность, что компании, владеющие акциями, могут выиграть суд. Государственная задолженность очень велика. Несколько миллиардов (кубов) газа. У нас нет денег платить кому-либо, включая компании Коломойского. Относительно союзничества с Игорем Валерьевичем, мы с ним не проводим никаких союзнических разговоров и не проводили слишком долгое время, два года"
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Журналист Бутусов – Зеленскому: "Руководство государством – это не "Квартал 95"
Об увольнении руководителя ОП Ермака
"Нецелесообразно терять мощного человека, только потому, что господину Петру он не нравится"
О полете в резиденцию "Синегора" с Ермаком
О вертолете, дне рождения Ермака и резиденции "Синегора"
"В субботу у меня был выходной день. Вместе со мной там был глава Офиса и моя семья. В воскресенье я улетел в шесть утра. Уехал на работу, провел встречи с военными. Награждение. После этого я сел в вертолет с Ермаком, улетел в Гуту. Моя семья тоже. Имею право. И на следующий день я улетел на работу. Я цыган и медведей не вызывал"
О вакцинации
"Дефицита вакцин нет. Если раньше 80% населения было против вакцинации, то сейчас ситуация гораздо лучше, и люди вакцинируются"
Об электронергии
"С подписанием с Westinghouse договоров о строительстве новых блоков АЭС, я пошел бы на то, чтобы максимально переходить на использование электроэнергии. Мы ее не импортируем, на 97% она наша. Если будем максимально переходить на э/э, это будет максимальная энергонезависимость. Тогда газ только на экспорт"
О Верховной Раде
"Я не буду распускать парламент"
О втором сроке
"Я не принял решение. Это решение не будет связано с форматом будущей коалиции. Я не планирую столь сложную стратегию. Это будет связано с поддержкой моей личности со стороны народа Украины"
В прошлый раз президент проводил пресс-конференцию в мае в ангаре госпредприятия "Антонов". Она длилась три часа, тогда были 28 представителей СМИ. Что говорил, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Комментарии1