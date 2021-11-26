Ахметов против Украины, резидент Шустер и Ермак на вертолете – самое интересное из пресс-конференции Зеленского

Фото: Reuters

В пятницу, 26 ноября, президент Владимир Зеленский провел пресс-конференцию. Она прошла в коворкинге State Arsenal в Киеве.

Пресс-марафон длился пять с половиной часов. Пригласили 32 СМИ.

Зеленский общался с журналистом за столом. Четыре раза делали перерыв.

Gazeta.ua предлагает самое интересное из сказанного.

Об Ахметове и госперевороте

"Мы получили информацию, что 1-2 декабря в нашем государстве будет государственный переворот. Это не только агентурная информация, но и звуковая. Где представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в перевороте в Украине. Что будет привлечен миллиард долларов. Ахметова вовлекают в войну против государства Украина. В информационную войну он уже втянут"

О Шустере, не являющемся гражданином Украины



"Я понимаю, что вы богатый журналист. Но есть журналисты, которые не так финансово обеспечены, как вы лично, которые являются гражданами Украины, которые не резиденты других стран. И я очень уважаю их открытость и их журналистскую этику, но они тоже умные. Они не глупее вас. Вы служите олигархам"

О новом витке агрессии РФ

"Такая вероятность может быть каждый день. Но сегодня идет устрашение с некоторых площадок средств массовой информации, что завтра будет война. Я хочу сказать, что мы полностью контролируем наши границы, и полностью готовы к любой эскалации"

О союзниках

"Мы публично и непублично получили очень прямую информацию от США, Великобритании, Турции, стран Европейского Союза, Канады, что они в любом случае на нашей стороне и будут нас поддерживать, если что-нибудь начнется"

Об экс-начальнике ГУР Бурбе

"Это авантюрист и аферист. Мелкий человек, делающий ремонты в Конче за 11 миллионов"

О спецоперации по задержанию российских боевиков

"Самолет, вылетающий из Минска, Турецкие авиалинии. Там будут обычные люди. Там будут граждане Турции, туристы, более ста человек. Вы предлагаете, чтобы снизился самолет и мы его приземлили в Украине. У меня вопрос: а если боевики захватят этот самолет? Может такое быть? Вовлечь Украину в огромный скандал с Эрдоганом. Эрдоган никогда бы нам этого не простил"

О Коломойском

"Если не будет разделения (Укрнафти), то есть вероятность, что компании, владеющие акциями, могут выиграть суд. Государственная задолженность очень велика. Несколько миллиардов (кубов) газа. У нас нет денег платить кому-либо, включая компании Коломойского. Относительно союзничества с Игорем Валерьевичем, мы с ним не проводим никаких союзнических разговоров и не проводили слишком долгое время, два года"

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Об увольнении руководителя ОП Ермака

"Нецелесообразно терять мощного человека, только потому, что господину Петру он не нравится"

О полете в резиденцию "Синегора" с Ермаком

О вертолете, дне рождения Ермака и резиденции "Синегора"

"В субботу у меня был выходной день. Вместе со мной там был глава Офиса и моя семья. В воскресенье я улетел в шесть утра. Уехал на работу, провел встречи с военными. Награждение. После этого я сел в вертолет с Ермаком, улетел в Гуту. Моя семья тоже. Имею право. И на следующий день я улетел на работу. Я цыган и медведей не вызывал"

О вакцинации

"Дефицита вакцин нет. Если раньше 80% населения было против вакцинации, то сейчас ситуация гораздо лучше, и люди вакцинируются"

Об электронергии

"С подписанием с Westinghouse договоров о строительстве новых блоков АЭС, я пошел бы на то, чтобы максимально переходить на использование электроэнергии. Мы ее не импортируем, на 97% она наша. Если будем максимально переходить на э/э, это будет максимальная энергонезависимость. Тогда газ только на экспорт"

О Верховной Раде

"Я не буду распускать парламент"

О втором сроке

"Я не принял решение. Это решение не будет связано с форматом будущей коалиции. Я не планирую столь сложную стратегию. Это будет связано с поддержкой моей личности со стороны народа Украины"

В прошлый раз президент проводил пресс-конференцию в мае в ангаре госпредприятия "Антонов". Она длилась три часа, тогда были 28 представителей СМИ. Что говорил, можно прочитать ЗДЕСЬ.