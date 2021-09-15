Адвокаты председателя правления "Кузни на Рыбальском" пожаловались в ЕСПЧ на пытки

Адвокаты председателя правления "Кузни на Рыбальском" Валерия Шандры подключили к делу известного европейского юриста

Адвокаты председателя правления "Кузни на Рыбальском" Валерия Шандры подали жалобу в ЕСПЧ из-за политических преследований, нарушения прав подзащитного и применения к нему пыток.

Об этом журналистам сообщил адвокат Константин Рыбачковский.

"Действия органа расследования в отношении моего клиента сейчас напоминают действия следователей в период большого террора СССР 1937-1938 годов. Именно тогда поступали и применяли к заключенным как физическое, так и психологическое давление", - говорит Рыбачковский. Он сообщил, что Шандру ночью поднимали, заковывали в наручники и часами возили в тесной конвойной машине.

"Человека 69-го года рождения, с хроническими заболеваниями, который уже более двух месяцев находится под стражей, целый день возили в конвойной машине, целый день держали в маленькой комнате для конвоирования в Печерском суде неизвестно для чего. Никаких заседаний и действий с ним не проводилось. Он был лишен права на пищу - на обед. Он был лишен права на нормальную подвижную деятельность, нормальную жизнедеятельность. У него не было прогулок. И только вечером его конвоировали назад", - отметил адвокат.

"За почти 2,5 месяца нахождения под стражей в Шандры обострились хронические болезни. В прошлом году Валерий Александрович перенес оперативное вмешательство, это тоже надо учитывать, мы об этом заявляли в суде. Он неоднократно обращался к врачу в следственном изоляторе, надлежащей медицинской помощи он не получает", - говорит адвокат.

"Хочу напомнить, что под пыткой понимается умышленное причинение сильного физического или физического и морального страдания путем нанесения побоев, мучений или других насильственных действий с целью принудить потерпевшего или другое лицо совершить действия, противоречащие его воли. Таким образом мы как защитники Шандры можем квалифицировать эти действия именно как пытки", - отмечает Рыбачковский.

К делу подключился известный европейский специалист по правам человека, метр Грегори Туан дит Дюдон, ранее работавший старшим юристом ЕСПЧ.

"Сегодня мы подали жалобу в ЕСПЧ по поводу того, что происходит с нашим клиентом. Мы надеемся на приоритетное рассмотрение этого дела", - говорит адвокат.

Он отметил, что эта жалоба опирается на целый ряд норм Европейской конвенции по правам человека.

"В частности, незаконность и избыточность меры пресечения в виде содержания под стражей, нарушение приниципа презумции невиновности. Мне как эксперту в этой области совершенно ясно, что это предвзятое решение, это решение направляли внутренние мотивы", - говорит адвокат.

"Все дело стоит на очень шатких основаниях, я абсолютно уверен, что реакция судебной системы в Украине вызвана паникой. Мы имеем еще одного обвиняемого, и его также удерживают под стражей вопреки правилам состязательного процесса. Есть своевременное судебное решение о законности удержания под стражей, в частности господина Павловского", - отмечает Грегори Туан дит Дюдон.

"Мы надеемся на быструю реакцию ЕСПЧ, будет очень быстрый категорический запрос относительно обоснованности законности такого содержания под стражей. Мне кажется, что позиция такого украинского судопроизводства очень шаткая, как и вся конструкция политически мотивированного дела. Такая она ломкая, что кучи не держится. И, я надеюсь, кроме реакции ЕСПЧ, на здоровую справедливую реакцию от судебной системы Украины", - резюмирует адвокат из Страсбурга.

"Мы убеждены в том, что это дело исключительно политическое. Оно направлено ​​на создание у общества иллюзии того, чтобы оправдать разговоры, которые были два года назад о том, что администрация Порошенко наживается на военных заказах. Доказательств риторике, с которой Владимир Зеленский ходил на выборы президента в 2019 году, за 2,5 года не нашлось, поэтому возникло эта уголовное дело", - говорит адвокат Илья Новиков.

"Когда человека два месяца держат без всякого допроса, невозможно объяснить никакими случайными накладками в работе судебной системы, когда апелляция на арест не рассматривается вплотную до истечения срока, на который этот арест применим, и никак иначе объяснить всю эту ситуацию, кроме как давление на арестованных с целью получить от них ложные показания, я не могу", - говорит Новиков.

"Людей фактически используют как заложников. Сегодня была подана жалоба от имени Шандры в Европейский Суд по правам человека. Не часто бывает так, что уже на столь ранней стадии процесса, когда дело еще далеко от завершения расследования, когда оно еще не поступило в суд, у защиты есть четкие данные для того, чтобы поставить вопрос о политическом характере преследования. В этом случае прошло два месяца с момента, когда были обыски и были задержания, аресты этих четверых человек, у нас такие основания есть", - резюмирует Новиков.

Напомним, 7 июня Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Валерию Шандре директору завода "Кузница на Рыбацком". Суд арестовал Шандру на 60 суток с возможностью внести залог в 44 миллиона гривен. Приговор по делу генерала Игоря Павловского еще не был вынесен.