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понедельник, 24 февраля 2020 14:12

Адвокаты Порошенко обжаловали решение суда о приводе

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Адвокаты Порошенко обжаловали решение суда о приводе
Команда адвокатов Порошенко обжаловала незаконный повод в Апелляционном и Печерском судах, СБУ, Офисе генпрокурора и Высшем совете правосудия

Команда адвокатов пятого президента Украины, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко считает решение о приводе, принятые одиозным Печерским судом, политическими. Их юридическая ничтожность очевидна и будет доказана законным путем - через обжалования как минимум в 5-ти инстанциях.

Об этом сообщил адвокат Петра Порошенко Игорь Головань.

"Первое заявление подано в Службу безопасности Украины о преступном вмешательстве в автоматизированную систему распределения судебных дел. Только такое вмешательство могло "распределить" это дело, в частности, одиозного судьи Сергею Вовку", - отметил адвокат Головань.

Второе заявление подано в Офис Генерального прокурора, в частности, касательно нарушения следователем ГБР территориальной подсудности. Местонахождение ГБР в Шевченковском районе доказывают не только Гугл-карты, но и три судебных решения. Однако ГБР, продолжая сомнительные традиции своего экс-руководителя Романа Трубы, упорно ходит по нужным постановлениями именно к "придворному" Печерскому суду.

Кроме того Офису Генпрокурора сообщено, что постановления Печерского суда вынесены на основе запроса руководителя несуществующего подразделения ГБР. Как известно, Указом президента Зеленского с начала года утверждена новая структура ГБР. Согласно третьему следственному отделу Первого управления досудебных расследований в ней нет. Поэтому "начальник" этого фантомного отдела господин Корецкий не имеет никаких законных полномочий на какие-либо следственные действия.

Еще одно заявление подано в Высший совет правосудия. Как известно, процедура судебного разбирательства в отношении народных депутатов Украины, предусмотрена в Уголовном процессуальном кодексе, требует личного присутствия в суде народного депутата Украины. Зато судьи Печерского суда принимали эти решения в атмосфере повышенной секретности. Петр Порошенко не был уведомлен об этом заседании, как того требует закон, и не присутствовал на нем.

Заявление о нарушении принципа территориальной подсудности, а также нарушение требований УПК о личном присутствии народного депутата Украины на судебном заседании подано и в Апеляцийнный суд Киева.

И еще одно заявление с требованием пересмотреть решение как неправосудное подано в Печерский районный суд.

Стоит также обратить внимание на то, кто первый стал источником информации о определения Печерского суда и обнародовал фрагменты скан-копий судебных решений. Это был народный депутат из президентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

Как следует из так называемых "пленок Трубы", подлинность которых была доказана независимыми иностранными экспертами, непосредственные указания руководству ГБР на организацию политических преследований Петра Порошенко давали руководители Офиса президента Зеленского.

"Европейская Солидарность" отмечает, что политические преследования в Украине являются недопустимыми. Грубые нарушения закона, использование правоохранительных органов для сведения политических счетов с лидером оппозиционной партии свидетельствуют о слабости нынешней власти перед внутренними и внешними вызовами, и создают угрозу национальной безопасности Украины.

Атаки на Петра Порошенко имеют целью отвлечь внимание общества на несостоятельности нынешней власти эффективно реагировать на вызовы безопасности, эффективно управлять экономикой и выполнять свои щедрые предвыборные обещания.

Європейська Солідарність
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