Яд в крови Ющенко превышал норму в тысячи раз

5 сентября 2004 года отравили третьего президента Украины Виктора Ющенко. В тот день, возвращаясь с предвыборной поездки в Чернигов, имел 3 частные встречи. На последней ужинал на даче тогдашнего заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка под Киевом. Вместе с Ющенко в гостях также были глава СБУ Игорь Смешко и нардеп Давид Жвания.

Автор: Давид Жванія Слева направо - Виктор Ющенко, Владимир Сацюк, Игорь Смешко. Ужин 5 сентября 2004 года

"Около 11 вечера мы приехали к Сацюку. Сели за стол. Ющенко с вежливости попробовал угощение. Я не помню, что подавали, но это была одно среднеазиатское блюдо - или плов, или шурпа. Никто не был голоден, поэтому что мы только поели у Владимира Шульги. Там ели и рыбу, и суши, и грибы. Пили красное вино. За 10 мин мы пошли. Ющенко и Смешко остались сидеть вдвоем", - рассказывал Жвания.

На следующий день Виктор Андреевич стал жаловаться на тошноту, невыносимые головные и желудочные боли. Поэтому был вынужден остановить президентскую кампанию и отправился в австрийскую клинику "Рудольфиннергаус". Специалисты диагностировали острый панкреатит с осложнениями, вызванными отравлением токсинами. По мнению профессора-хирурга Николая Корпана, если бы Ющенко не доставили в клинику еще в течение 24-72 ч, риск смерти достигал бы 80%.

За несколько дней у Ющенко возникла асимметрия лица, кожа потемнела и отекла. Следы заметны и сейчас. Врачи предположили, что политика отравили диоксином. Анализы подтвердили, что содержание этого вещества в крови Ющенко превышал допустимую концентрацию в тысячи раз. В авторитетном британском меджурнале "Лансет" писали, что это был самый ядовитый вариант диоксина, который содержался также в "агенте орейндж". Его американские войска применяли для уничтожения лесов во время войны во Вьетнаме. Такой яд можно было изготовить только в лабораторных условиях.

Автор: newstime.in.ua Яд очень изувечил лицо политика

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В свою очередь Верховная Рада создала Временную следственную комиссию, по требованию которой Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье о покушении на жизнь государственного или общественного деятеля.

"То, что со мной произошло - не проблемы пищи. Это проблемы политического режима в этой стране", - заявил впоследствии Ющенко депутатам с трибуны ВР.

Несмотря на то, не все поддерживали версию об отравлении.

"Советую Ющенко и другим принимать надежные, проверенные продукты, чтобы не вспоминать потом об отравлении через две недели. Я ем картошку и сало, и никак оно жизни не угрожает", - говорил Александр Мороз, который тогда тоже баллотировался на выборах в президенты Украины.

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Несмотря на то, что в декабре 2004 года Ющенко стал президентом Украины, дело по расследованию не дало положительных результатов. В 2005 году Сацюк, обвинен в злоупотреблении служебным положением и финансовых махинациях, бежал в Россию, где получил гражданство. 26 марта 2008-го умер ключевой свидетель по делу Шульга. У него президент ужинал за несколько часов до Сацюка. А 24 сентября 2012 года в ДТП погиб Роман Шубин, который вел дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе и отравлении кандидата в президенты Ющенко.

Военный прокурор Анатолий Матиос отрицает версию об отравлении третьего президента Украины Виктора Ющенко в 2004 году.