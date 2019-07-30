Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко

Матиос: "Отравление Ющенко не было". Фото: Politeka.

Военный прокурор Анатолий Матиос отрицает версию об отравлении третьего президента Украины Виктора Ющенко в 2004 году.

"У меня работает заместителем генерал Козлов, который был следователем, который расследовал это дело. Я его спросил: "Игорь, скажи, вот ты расследовал, ты настолько погружен в эту всю ситуацию, должен иметь свое видение истины, которую ты смог доказать или тебе не дали доказать. Скажи, было или не было? Он сказал: "Нет. Отравление не было", - заявил Матиос в эфире Politeka.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Следователи не могут найти отравителей Ющенко 14 лет

Ранее Виктору Ющенко объявили подозрение по делу о незаконном завладении резиденцией в Межигорье, которая позже стала имением его преемника Виктора Януковича.