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вторник, 30 июля 2019 02:52

Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко

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Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко
Матиос: "Отравление Ющенко не было". Фото: Politeka.

Военный прокурор Анатолий Матиос отрицает версию об отравлении третьего президента Украины Виктора Ющенко в 2004 году.

"У меня работает заместителем генерал Козлов, который был следователем, который расследовал это дело. Я его спросил: "Игорь, скажи, вот ты расследовал, ты настолько погружен в эту всю ситуацию, должен иметь свое видение истины, которую ты смог доказать или тебе не дали доказать. Скажи, было или не было? Он сказал: "Нет. Отравление не было", - заявил Матиос в эфире Politeka.

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Ранее Виктору Ющенко объявили подозрение по делу о незаконном завладении резиденцией в Межигорье, которая позже стала имением его преемника Виктора Януковича.

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