"Я в эти санкции не верю" - бывший член команды Зеленского

Президент Зеленский назначал Данылюка секретарем СНБО 28 мая 2019-го - на 8-й день после инаугурации.

Бывший секретарь СНБО, экс-министр финансов в правительстве Гройсмана Александр Данилюк не верит в санкции против контрабандистов, о которых говорил президент Владимир Зеленский.

"Касательно о этой десятки. Не скрою своего скептического отношения к вообще такому инструменту санкции. Это не функция СНБО - бороться с контрабандой.

Эти персональные санкции могут сработать только один раз. С прошлого СНБО уже почти прошло две недели. Поверьте мне, за эти две недели все те, кто хоть немного испугался, уже успели перерегистрировать все свое имущество на родственников, друзей и так далее. Поэтому я в эти санкции просто не верю. Вторая волна даст нулевой результат", - сказал бывший чиновник в эфире телеканала "Україна 24"

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"Если уже обсуждать экономические преступления, это на самом деле не принимать решение о санкциях, а требовать от таких органов, как Генеральная прокуратура, СБУ, Национальная полиция, таможня, налоговая, чтобы они свои функции исполняли. Это их функция бороться с экономическими преступлениями.

Я не удивлюсь, если сегодня введут какие-то санкции против обнальщиков, скрутчиков и другие страшные слова. Это не функция СНБО", - отметил Данылюк.

Сейчас СНБО должен фокусироваться на 2 ключевых вопросах - ситуация на границе с РФ и Белоруссией и коронавирус, говорит екс-чиновник.

2 апреля СНБО ввела санкции в отношении десяти граждан Украины. Им на 3 года заблокировали активы, ограничили торговые операции, остановили выполнения финансовых обязательств. Президент Владимир Зеленский заявил о "топ-десятке украинской контрабанды".