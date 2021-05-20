Я уже приговор Порошенко, он просто не хочет понять - Зеленский

Зеленский вспомнил о правоохранительных органах. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский уже стал приговором для предшественника Петра Порошенко. Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции в четверг.

"Я уже стал его приговором, он просто не хочет понять, что произошло.

Он многое сделал очень серьезного, очень плохого, когда был президентом Украины. Все это добежит. Это карма. Кроме правоохранительных органов, это карма. Мы видим только поверхность того, что было сделано - для чего, для кого это происходило.

Я просто понимаю, это происходило у них каждый день. Это ужас, я не хочу об этом говорить - о деталях, о их шагах, об операциях, о бизнесе, о реальных специальные блокады - чтобы зарабатывать деньги - того или иного направления, о Крыме и много всего.

Я считаю, что самое страшное, что он сам не понимает, что для него человек - это ничто, и это нельзя исправить никогда, ничем, ни опытом, ни образованием - ничем, оно или есть или нет. Поэтому я - реальный приговор для него, когда пошел в президенты", - цитирует Зеленского "Українська правда"

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По словам Зеленского, пока у него с Порошенко "нет никаких сантиментов, никаких разговоров", хотя он, как и мэр Киева Виталий Кличко, приходил к нему говорить.

Президент добавил, что Порошенко "уже не приходит".

21 апреля 2019-го Владимир Зеленский победил во втором туре президентских выборов. Набрал 73,22% голосов избирателей. За Порошенко проголосовали 24,45%. Два года назад Зеленский принес присягу президента.