Я слежу, чтобы Зеленский оставался человеком - Шефир

"Сначала на предложение стать помощником президента отреагировал словами: "Слушай, может, лучше останусь в компании" ФОТО: УНИАН

Основной задачей первого помощника президента Сергея Шефира является следить за тем, чтобы Владимир Зеленский "оставался человеком" на должности.

Об этом сам Шефир рассказал в интервью Lb.ua.

"Размышляя о моих функциях, мы с ним пришли к выводу, что моя главная задача - быть рядом и следить, чтобы он, став политиком, остался человеком. Потому что очень часто, когда занимаешь какую-то большую должность, тебя начинают окружать люди, которые говорят только хвалебные речи и те, которые ведут тебя не в том направлении", - сказал Шефир.

Он добавил, что сначала на предложение стать помощником президента отреагировал словами: "Слушай, может, лучше останусь в компании ("Студии Квартал-95" - Gazeta.ua). У нас большой бизнес". На что Зеленский ответил: "Мы взяли на себя бремя, понимали всю ответственность, теперь надо работать".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали гонорар, который Зеленский получает в "95-м квартале"

До получения должности первого помощника Шефир работал сценаристом, продюсером, директором "Студии Квартал-95".