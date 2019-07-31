"Я шо, памятнік?" – Зеленский не принял подарок

На бюсте заметен след от "поцелуя" Фото: rbc.ua

Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время рабочего визита в Черкассы хотели передать его гипсовый бюст.

Видео опубликовали 18000: новини Черкас в Facebook.

"Где вы это взяли? Это ужас! Я увидел это в сети. Не надо мне это передавать. Зачем? Что за культ? Я шо, памятник? Не делайте этого", - отреагировал президент.

На бюсте заметен след от "поцелуя".

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31 июня в Черкассы на вертолёте прилетел президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства побывал на территории черкасского аэропорта, где продолжаются работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы.