9 мая обязали проводить с советским флагом

Семь лет назад, 5 мая 2011 спикер Верховной Рады Владимир Литвин подписал закон, предусматривающий во время празднования Дня победы вывешивать рядом с желто-голубым флагом красное знамя СССР. За две недели документ подписал тогдашний президент Виктор Янукович.

Закон предусматривал использовать копии штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который подняли над зданием рейхстага 1 мая 1945-го. Обязательным стало поднятие копий советского флага 9 мая рядом с государственным флагом Украины.

Автор: ТСН Во Львове День победы 2011-го отметили драками и сожжением красного флага

Первыми решение поддержали областные советы Одессы и Житомира и городской совет Севастополя. Запретили вывешивать красный флаг во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе.

"С этим знаменем участники Великой Отечественной войны шли к победе, поэтому его должны использовать на праздник вместе с государственным флагом", - сказал Янукович.

В том же году, во время праздничного шествия в Киеве красный флаг несли перед желто-синим. Праздничную колонну возглавил лично Виктор Янукович.

Во Львове, Одессе и Тернополе красные флаги 9 мая на государственных учреждениях не появились. В Донецке во время шествия красно-черный флаг УПА бросили под ноги, а после сожгли. Во время парада в Севастополе рядом с украинскими военными шли русские солдаты в советской форме.

После запрета советской и нацистской символики 9 мая 2015-го символом стал цветок красного мака в честь погибших во Второй мировой войне. В 2017-м праздничное шествие в Киеве уже называлась "Никто не забыт, ничто не забыто".