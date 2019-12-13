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81 депутату за прогулы урезали выплаты: список

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81 депутату за прогулы урезали выплаты: список
Депутаты прогуливали сессионные заседания или не ходили на комитеты.

81 народному депутату отменили месячное возмещение расходов, связанных с выполнением их полномочий.

Такое решение в четверг принял комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады.

Как сказано в решении: в течение ноября депутаты без уважительных причин не принимали непосредственного участия в более 30% голосований при принятии решений Верховной Рады. Не принимали непосредственного участия в более 50% заседаний комитетов, в состав которых они избраны.

Комитет обратился к спикеру Дмитрию Разумкову, чтобы тот выдал распоряжение прекратить возмещение расходов за ноябрь.

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Выплаты урезали:

1. Абрамовичу Игорь Александрович

2. Балоге Виктору Ивановичу

3. Бельковой Ольге Валентиновне

4. Бойко Юрий Анатольевич

5. Бондарю Виктору Васильевичу

6. Борту Виталию Петровичу

7. Бужанскому Максиму Аркадьевичу

8. Вагнер Виктории Александровне

9. Василенко Леси Владимировне

10. Василиву Игорю Владимировичу

11. Васильковскому Игорю Игоревичу

12. Васильченко Галине Ивановне

13. Вацаку Геннадию Анатольевичу

14. Волошину Олегу Анатольевичу

15. Гереге Александру Владимировичу

16. Горвату Роберту Ивановичу

17. Гузю Игорю Владимировичу

18. Дануке Александру Анатольевичу

19. Деркачу Андрею Леонидовичу

20. Довгому Олесю Станиславовичу

21. Дубилю Валерию Александровичу

22. Дубинскому Александру Анатольевичу

23. Дубневичу Ярославу Васильевичу

24. Дунаеву Сергею Владимировичу

25. Ефимову Максиму Викторовичу

26. Жмеренецкому Алексею Сергеевичу

27. Забуранной Леси Валентиновне

28. Ивахиву Степану Петровичу

29. Ионовой Марии Николаевне

30. Исаенко Дмитрию Валерьевичу

31. Киве Илье Владимировичу

32. Кисилеву Игорю Петровичу

33. Коту Андрею Богдановичу

34. Ковалеву Александру Ивановичу

35. Кожемякину Андрею Анатольевичу

36. Козаку Тарасу Романовичу

37. Колтуновичу Александру Сергеевичу

38. Корниенко Александру Сергеевичу

39. Королевской Наталии Юрьевне

40. Крулько Ивану Ивановичу

41. Кузьминых Сергею Владимировичу

42. Кучеру Алексею Владимировичу

43. Лабазюку Сергею Петровичу

44. Лабунской Анжелике Викторовне

45. Ларину Сергею Николаевичу

46. ​​Лопушанскому Андрею Ярославовичу

47. Лубинцу Дмитрию Валерьевичу

48. Лунченко Валерию Валерьевичу

49. Левочкину Сергею Владимировичу

50. Левочкиной Юлии Владимировне

51. Люшняку Николаю Владимировичу

52. Магомедову Мусе Сергоевичу

53. Мамояну Суто Чолоевичу

54. Молотку Игорю Федоровичу

55. Нагорняку Сергею Владимировичу

56. Николаенко Андрею Ивановичу

57. Нимченко Василию Ивановичу

58. Новинскому Вадиму Владиславовичу

59. Палице Игорю Петровичу

60. Петевке Василию Васильевичу

61. Пономареву Александру Сергеевичу

62. Порошенко Петру Алексеевичу

63. Рабиновичу Вадиму Зиновьевичу

64. Рудыку Сергею Ярославовичу

65. Саврасову Максиму Витальевичу

66. Семинскому Олегу Валерьевичу

67. Скороход Анне Константиновне

68. Соболеву Сергею Владиславовичу

69. Солод Юрию Васильевичу

70. Столару Вадиму Михайловичу

71. Тарасову Олегу Сергеевичу

72. Таруте Сергею Алексеевичу

73. Фельдману Александру Борисовичу

74. Чайковскому Ивану Адамовичу

75. Шаповалову Юрию Анатольевичу

76. Шахову Сергею Владимировичу

77. Шенцеву Дмитрию Алексеевичу

78. Шпенову Дмитрию Юрьевичу

79. Юрченко Александру Николаевичу

80. Яковенко Евгению Геннадьевичу

81. Яценко Антону Владимировичу

299 народных депутатов из 423 посетили все семь заседаний Верховной Рады в ноябре. Это 70% состава парламента, сообщили в Комитете избирателей Украины.

Исправно ходили на работу 83% депутатов из "Голоса", 80% — "Слуги народа", 69% "Европейской солидарности", 61% "Оппозиционной платформы — За жизнь", 57% "Батьківщини". Самая низкая посещаемость у группы "За майбутнє" — 52%.

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