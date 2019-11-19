Кто ходит в Раду, а кто прогуливает - опубликовали рейтинг фракций

Фракция Вакарчука опередила "Слугу народа" по дисциплине. Фото: censor.net.ua

Из 423 народных депутатов семь заседаний посетили всего 299 народных депутатов или 70%. Об этом сообщают в Комитете избирателей Украины.

Показатели посещения среди фракций являются такими:

"Голос" - в среднем 83% депутатов, "Слуга народа" - 80%, "Европейская солидарность" - 69%.

Низкие результаты в "Оппозиционный платформы - "За жизнь" - 61% и "Батькивщина" - 57%. Самыми низкими являются показатели "За будущее" - в среднем на заседаниях было зарегистрировано 11 из 23 депутатов группы или 52%.

"Для сравнения: в октябре состоялось 16 заседаний, сентябре - 14. Однако даже несмотря на такое незначительное количество, лишь 70% депутатов посетили все из них. Эта ситуация показывает, что проблема прогульщиков в Верховной Раде все еще является актуальной и требует комплексного решения", - говорит председатель КИУ Алексей Кошель.

Следующее пленарное заседание должно состояться 3 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Миллионеры из трущоб. Кто из нардепов взял компенсацию за аренду жилья

В Верховной Раде 9-го созыва работают 423 народных депутата. 252 представителя фракции "Слуга народа", 44 - "Оппозиционной платформы - За жизнь", 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщины", 20 - "Голоса", 22 - группы "За будущее". Свою роботу начали 29 августа.