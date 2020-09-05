70 партий начали агитацию до старта кампании. В рекламу в соцсетях уже вбухали полмиллиона долларов

Расходы на рекламу начались еще до старта избирательного процесса. Фото: Reuters

Более 70 партий начали агитацию еще до начала избирательного процесса местных выборов. Об этом сказала председатель гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

"Активная предвыборная борьба уже началась на местах. Более 70 партий, по оценкам наших наблюдателей, уже начали предвыборную агитацию. Хотя до 5 числа (5 сентября - Gazeta.ua), до их регистрации, она может трактоваться по факту как политическая реклама", - цитирует Айвазовскую "Укрінформ"

Распространена активность благотворительных фондов, предоставляющих те или иные материальные блага избирателям. Это является нарушением стандартов равных условий для участников предвыборной борьбы, говорят в "Опора".

"Мы призываем всех после 5 сентября избежать подобных действий. Потому что наши наблюдатели нацелены на фиксацию и документацию таких фактов. А правоохранительные органы получили новые возможности, в частности - негласных следственных действий, в связи с тем, что подкуп в ходе избирательной кампании считается тяжелым и особо тяжким преступлением.

Поэтому инструментов в полиции для фиксации, расследования как денежных подкупов, так и благотворительности, которая также запрещена, будет достаточно", - сказала Айвазовская.

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До 5 сентября, начала избирательного процесса, наблюдатели фиксировали агитацию в социальных сетях.

"По нашим оценкам среднее количество затрат уже превышает полмиллиона долларов. Потому что соцсети такие, как Фейсбук, не только фиксируют, кто заплатил за конкретную политическую рекламу, но и на какую аудиторию она распространена, какая оценочная стоимость этой рекламы и агитации", - рассказала председатель "Опора".

Наиболее затратную агитацию в соцсетях проводила "Украинская Галицкая партия", "За будущее" и "Европейская солидарность".

В десятку по затратам на рекламу в соцсетях также вошли "Партия Шария", "Слуга народа", "Пропозиция", "Победа Пальчевского", "Наш край" и "Голос".

5 сентября начался процесс местных выборов и стартовали основные мероприятия ЦИК по подготовке к голосованию 25 октября.