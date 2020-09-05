Новый кодекс и изменения места голосования - сегодня в Украине стартует избирательная кампания

5 сентября стартует избирательная кампания. Изображение: mi100.info

С сегодняшнего дня, 5 сентября, начинается избирательный процесс местных выборов и стартуют основные мероприятия ЦИК по подготовке к голосованию 25 октября.

За последующие 50 дней до голосования реализуют следующие этапы календарного плана выборов:

- представление в Центризбирком копий решений руководящих органов партий об участии в выборах их местных организаций - до 6 сентября;

- выдвижение кандидатов на должности председателей советов населенных пунктов, кандидатов в депутаты - 15-24 сентября;

- обнародование сведений о регистрации кандидатов - по 2 октября;

- начало предвыборной агитации - со следующего дня после принятия решения о регистрации кандидата;

- отправка приглашений избирателям - до 15 октября;

- день голосования - 25 октября, с 08:00 до 20:00;

- объявление результатов - 3-6 ноября.

Голосование за представителей в местные органы власти происходит каждые 5 лет. Выбирают кандидатов в депутаты городских, районных, областных советов, мэров городов, председателей сельских и поселковых советов.

Этого года в связи с вступлением в силу нового Избирательного кодекса для населенных пунктов от 10 тыс. жителей выборы в местные советы организуются по новой пропорциональной системе с открытыми списками, без возможности самовыдвижения кандидатов.

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Обязательное соблюдение гендерной квоты - не менее 40% представителей одного пола в списке партии. В бюллетенях будет указано не только перечень партий, но и список кандидатов от каждой политсилы, при которых можно отдать голос. Каждый избиратель 25 октября получит для заполнения несколько бюллетеней: для голосования за кандидатов на должность городского (поселкового) головы; депутатов в областные, городские, районные советы.

Состоится также голосование в образованных территориальных общинах после укрупнения районов. Их количество сократилось до 136.

Изменить место голосования ЗПА фактическому месту жительства можно до 10 сентября. Соответствующее заявление можно подать онлайн в "Кабинете избирателя" на портале "Госреестр избирателей" с использованием электронной подписи.

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