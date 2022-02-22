351 депутат, но без Путина: ЕС согласовал санкции против России

Путина не включили в санкционный список ЕС. Фото: pixabay.com

Страны Евросоюза единогласно решили принять пакет жестких санкций против России.

В частности в черный список Европейского Союза включили 351 депутата Госдумы РФ, которые проголосовали за "независимость" так называемых ЛДНР, заявил 22 февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Париже.

"Пакет санкций станет весьма болезненным для российской экономики. Мы будем продолжать дипломатические усилия, особенно в формате ОБСЕ и ООН, чтобы усадить Россию за стол переговоров", - сказал Боррель.

Также ЕС включил в черный список 27 физических и юридических лиц, в том числе банки и организации, финансирующие операции России на Донбассе. В то же время президент России Владимир Путин не попал в санкционный список.

"ЕС принял решение ограничить доступ России к финансовому рынку и рынку капитала Европы. Мы готовы ужесточить эти санкции, если Россия продолжит агрессивные действия против Украины", - заявил Боррель.

Он также поприветствовал решение Германии остановить сертификацию "Северного потока-2".

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21 февраля президент России Путин признал оккупированные территории Востока Украины "независимыми республиками". 22 февраля обе палаты парламента РФ поддержали эту позицию. Цивилизованный мир осудил незаконное решение России и объявил о введении новых санкций. Германия приостановила сертификацию российско-германского газопровода "Северный поток-2". Великобритания объявила о санкциях против пяти российских банков и друзей Путина - бизнесменов Геннадия Тимченко и братьев Бориса и Игоря Ротенбергов. Их активы в Британии будут заморожены, а лицам запретят приезжать в страну. Во вторник послы ЕС обсудили санкции против России, в частности - запрет на торговлю российскими государственными облигациями на европейском рынке и исключение псевдореспублик ЛНР и ДНР из соглашения о свободной торговле между ЕС и Украиной.