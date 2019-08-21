29 августа назначат нового премьера: в "Слуге народа" поделились секретами

Новое правительство должно быть технократическим. Фото: rbc.ua

Отдельные представители нынешнего состава правительства останутся на должностях в новом Кабинете министров.

Об этом журналистам сказал будущий народный депутат Давид Арахамия, которого медиа называют потенциальным главой фракции "Слуга народа" в Раде.

"Кто-то останется... Сейчас все имеют шансы. Но один человек точно будет", - ответил он на вопрос о будущем Кабмине.

О ком именно идет речь, политик не уточнил. Он добавил, что новая Верховная Рада во время первого заседания 29 августа назначит нового премьер-министра.

"Думаю, 29 все узнают очень много", - добавил Арахамия.

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21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Вместе с мажоритарщиками "Слуга народа" получила 254 места в новом парламенте. Там уже заявили, что коалиция есть, и планируют взять все места в правительстве. 29 августа состоится первое заседание новоизбранной Верховной Рады ІХ созыва.